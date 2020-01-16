С авторскими батлеечными куклами познакомит выставка в Витебске

16 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Коллекция авторских батлеечных кукол мастера народных художественных ремесел Андрея Ретикова представлена на выставке в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.

В экспозицию "Цуды з КапялюШа" вошли более сотни кукол, выполненных в различных техниках (рисованные, тряпичные, в виде мягкой игрушки и др.), а также 10 батлеек, в том числе одна миниатюрная. Одно из центральных мест на выставке занимает батлеечный ящик "Жлоб", получивший широкое распространение на Витебщине. Долгое время его реконструкцией не занимались, однако недавно по инициативе центра батлейка была восстановлена новополоцким мастером. Ящик представляет собой теневой театр, где куклы выполнены из картона в виде силуэтов.

Свою первую кукольную постановку Андрей Ретиков представил 24 года назад, а за весь период работы собрал большой методический материал по истории белорусской батлейки, о батлеечном театре России, Украины, традиционном театре Западной Европы, сделал реконструкции батлеечных ящиков XIX века. В 2019 году мастер был удостоен почетного звания республиканского конкурса "Человек года в сфере культуры" в номинации "Народное творчество". Его творческая деятельность нашла широкое отражение на страницах научно-популярного издания "Забава. Народная цацка і лялька Віцебшчыны". Сегодня в своей работе автор уделяет большое внимание народному театру кукол "КапялюШ", который успешно работает на базе Центра ремесел и традиционной культуры в Новополоцке и принимает активное участие в областных, республиканских и международных мероприятиях.

Познакомиться с выставкой можно по 31 января. Сегодня в день ее открытия в выставочном зале областного центра гостей ожидают концерт с участием образцового ансамбля народных инструментов "Забава" детской школы искусств №4 Витебска, увлекательная экскурсия, которую проведет сам автор, и батлеечное представление.-0-

Фото ВОМЦНТ