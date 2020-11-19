С эпохой викингов познакомит выставка в Витебске

19 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Выставка в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина" познакомит посетителей с эпохой викингов, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Выставку "Зов Севера" подготовил клуб исторической реконструкции и моделирования "Нагльфар", который занимается исследованием в области реконструкции текстильного, кузнечного, ювелирного и другого производства эпохи раннего средневековья, изучает вопросы истории возникновения и развития народного промысла.

Экспозиция включает воссозданные костюмы, предметы быта, оружие, доспехи, украшения жителей Скандинавии эпохи викингов (VIII-XI века), славянских и финно-угорских племен. Все предметы материальной культуры члены клуба изготовили вручную из натуральных материалов по археологическим источникам и историческим технологиям. Часть экспонатов предоставили клубы исторической реконструкции Sarkany (Витебск) и True Varing (Минск).

Выставка откроется 19 ноября в 17.00, работа продлится по 14 декабря.-0-