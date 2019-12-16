С историей первой белорусской энциклопедии познакомит выставка в Национальной библиотеке

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие выставки "Энциклопедия. Национальный проект", посвященной 50-летию создания первой белорусской универсальной энциклопедии, состоится в Музее книги Национальной библиотеки 17 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки". "Выставка знакомит с историей возникновения отечественного энциклопедического проекта, включает кириллические лексиконы ХVIІ века, архивные материалы и издания, отражающие первые попытки создания белорусской энциклопедии в 20-30-е и 50-е годы ХХ века, а также уникальные документы, фотоснимки, рабочие и творческие материалы коллектива белорусских энциклопедистов под руководством главного редактора Петруся Бровки. В центре экспозиции - издание-юбиляр, академическая универсальная "Белорусская советская энциклопедия" (1969-1975), а также "Белорусская энциклопедия" (1996-2004)", - рассказали организаторы. Проект также представляет историю европейских энциклопедических изданий от античных времен до современности. Среди них - прообраз европейских универсальных энциклопедий "Естественная история" Плиния (в лионском издании ХVI века), первая энциклопедия современного типа, книжный шедевр эпохи просвещения - французская "Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел" Дени Дидро (1751-1780), самая авторитетная универсальная энциклопедия на английском языке - "Британника" (1875-1888), самая успешная немецкая энциклопедия - "Энциклопедия Брокгауза" (Германия, 1882-1887), универсальные энциклопедии на национальных языках Польши, Чехии, России, Украины (ХІХ-ХХ века). На выставочной площадке в том числе будут размещены лучшие книги издательства "Белорусская энциклопедия", отмеченные наградами национальных и международных конкурсов. Экспозиция построена на материалах из фондов Национальной библиотеки Беларуси, издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", Национального архива Беларуси, Литературного музея Петруся Бровки (филиал Государственного музея истории белорусской литературы). Выставка "Энциклопедия. Национальный проект" будет работать по 17 февраля 2020 года.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!