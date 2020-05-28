С обрядовыми рушниками "з бабулінага куфару" знакомит выставка в Глубоком

28 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. С обрядовыми рушниками ручной работы приглашает познакомиться Глубокский дом ремесел, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая учреждением культуры Светлана Сковырко.

По ее словам, на протяжении уже многих лет сотрудники дома ремесел занимаются поисковой работой, направленной на сохранение аутентичных предметов народного быта, в том числе самотканых полотенец, а также их фрагментов. На выставке "З бабулінага куфару" презентованы три десятка таких экспонатов. Половина из них относится к началу и первой половине XX века и предоставлена из фондов районного музея, а остальные созданы современными мастерами народного творчества.

В числе наиболее интересных экспонатов выставки Светлана Сковырко отметила свадебный рушник с вышитыми голубями и виноградными веточками, четырехметровый "набожник" - специальное полотенце для украшения икон. Уникальным можно считать и обережный рушник 60-х годов XX века с вышивкой в виде вазы с колосьями пшеницы. Его соткали девушки и женщины со всей деревни. Такое полотенце обычно передавалось из дома в дом и служило талисманом от засухи, голода и нищеты. Не меньшую значимость для сохранения традиций местного народного ткачества представляют и уникальные образцы, созданные современными мастерами Глубокского района.

Познакомиться с выставкой можно до конца июня.-0-