С удивительными пейзажами и загадочными мирами знакомит выставка в Витебске

13 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. С удивительными пейзажами и загадочными мирами знакомит выставочный проект "Далекое близко", который открывается сегодня в Витебском центре современного искусства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в данном учреждении культуры.

В экспозиции представлено около 100 акварельных и графических работ. Их автором является известный витебский художник, член БСХ Игорь Шкуратов, который 14 ноября отметит свое 75-летие.

"Творчество Игоря Шкуратова необычайно разнообразно. Это настоящий мастер акварели, поэт и романтик. Его работы, написанные яркими красками и размашистыми мазками, наполнены музыкальностью и светом, несут в себе мощный заряд позитива. Образы городов, удивительные пейзажи, времена года оживают, даря нам возможность почувствовать их глубину и энергию", - отметили сотрудники.

Предметом настоящего научного исследования художника уже многие годы является таинственная планета Ниберу, выдуманная автором. Образы ее обитателей, инопланетный разум, запечатленные на холсте и бумаге, втягивают зрителя в новое измерение, заставляют философствовать, фантазировать, задумываться над тем, что мы не одиноки в этом огромном космосе. Космическая графика в творчестве Игоря Шкуратова начинает появляться с 1993 года. Внеземной инопланетный мир, загадочный и интригующий, стал темой для нескольких серий работ, часть из которых представлена на юбилейной выставке.

Познакомиться с работами на выставке можно до 14 декабря.-0-