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11 апреля 2020, 09:05

"Садиться за роспись надо только со светлыми мыслями": репортаж из музея пасхальной писанки

Фото из архива
Фото из архива

Говорят, что украшенные пасхальные яйца дарили крестникам как сувенир или оберег. Чем красивей и богаче узор, тем ценнее считался подарок. Сопоцкинские писанки - настоящее произведение искусства. Технология их изготовления находится под охраной государства: она внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси как элемент нематериального культурного наследия. За секретом изготовления знаменитой черно-белой писанки корреспонденты БЕЛТА направились в Сопоцкин - поселок в белорусско-польско-литовском приграничье. Здесь на протяжении последних лет отмечают праздник писанки, открыт и посвященный ей музей.

"Чаще всего расписывали яйца по четвергам. Хозяйки приводили дом в порядок, заканчивали дела и принимались за творчество", - встречает нас заведующая Сопоцкинским культурно-туристическим центром Анна Голубцова.

Когда-то так к Пасхе готовились едва ли не в каждом доме в Сопоцкине и его окрестностях. Сегодня вековую традицию возродили.

Если делать все точно по рецепту бабушек или прабабушек, то подготовку к празднику нужно начинать за несколько месяцев. Именно столько времени нужно, чтобы приготовить краску, которая придаст яйцам насыщенный черный цвет. В основе отвара - ржавое железо, кора дуба или ольхи.

"Надо точно знать, в какой момент поставить отвар, какие ингредиенты и в какой пропорции использовать. У человека, не знающего маленьких хитростей, даже с рецептом на руках вряд ли что-то получится", - рассказывает Анна Голубцова, пока на электроплитке нагревается воск.

Воск используется вместо краски. В качестве кисточки - писачок, деревянная палочка с заостренным концом. Ею наносятся восковые узоры на полое или вареное яйцо. Воск должен быть настоящим, магазинные свечи для такой работы не годятся.

Права на ошибку у мастера нет. Воск застывает мгновенно. Поэтому узор нужно продумать заранее. Есть секрет даже в том, как начинать роспись - первой чаще всего ставится точка, от которой потом ведут штрихи.

"Понимаете, почему было важно сесть в хорошем, спокойном настроении? Потому что светлые мысли помогают настроиться на такую кропотливую и тонкую работу", - рассказывает мастерица.

Узоров, кажется, бессчетное множество. Найти два одинаковых яйца вряд ли получится. Но в основе зачастую узоры в виде цветов или солнца - светлые, весенние, пасхальные символы.

Потом яйцо опускается в краску. В ней, если следовать оригинальному рецепту, оно должно выдерживаться около суток. Только так писанка приобретет насыщенный черный цвет. Под воском краска не возьмется: его счищают - и получается узор белого или золотистого цвета в зависимости от тона яйца.

При правильном подходе писанка может храниться долгое время. Подтверждение тому - богатая коллекция музея в Сопоцкине. Сегодня здесь более 1,5 тыс. экспонатов, причем экспозиция постоянно расширяется. Самой старой писанке в коллекции уже около 20 лет.

Каждый экспонат уникальный. Среди писанок есть расписные гусиные, страусиные и даже перепелиные яйца.

Посетители во время мастер-класса могут попробовать сделать экспонат для музея или даже для собственной коллекции. В том, что эта задача не из простых, убедились и мы. Писачок в руках так и норовил вывести неровный зигзаг вместо красивой цветочной завитушки.

Впрочем, свой след в истории музея мы оставили.

"После посещения музея или мастер-класса равнодушных, кажется, не остается. Зачастую получаем и обратную связь", - рассказывает экскурсовод Анастасия Бугвина. Журнал с отзывами посетителей пестрит благодарственными записями на разных языках, есть даже иероглифы от посетителей из Кореи.

Благодаря гостям и неравнодушным людям пополняется и коллекция музея. Стоматолог из Сербии представил свое видение писанки - полое яйцо украшено орнаментом из сотен дырочек, просверленных бормашиной.

Немало здесь и других необычных экспонатов. Например, яйца Фаберже от мастеров Гродненского района. Они настолько искусно декорированы соломой, что кажутся покрытыми золотом. А также настоящие картины, изображенные на яйце.

С улыбкой сотрудники музея показывают яйцо, украшенное гречкой. Еще одно из пасхальных яиц выполнено из макарон. Или яйцо из гипса: дети верят легенде, что под Сопоцкином водились большие ящеры, поэтому огромное яйцо им кажется драконьим.

Впрочем, нельзя вместить в виртуальную экскурсию все, что можно увидеть своими глазами. Нужно приехать в музей, чтобы больше узнать об уникальных экспонатах и архитектурных памятниках Гродненского района, макеты которых представлены в отдельной экспозиции.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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