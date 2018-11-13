РЕПОРТАЖ: Самая технологичная сцена, парящая Green Room и другие ноу-хау детского "Евровидения-2018"

Подготовка к международному детскому конкурсу песни "Евровидение-2018" выходит на финишную прямую. Хотя, как утверждают зарубежные эксперты, успевшие оценить масштабность белорусской концепции конкурса, - уже можно говорить, что это будет по размаху настоящее взрослое шоу. А пока на "Минск-Арене" кипит работа. Сцена уже готова принять маленьких звезд. С завтрашнего дня на ней начнутся первые репетиции, пока с участием статистов - технических дублеров конкурсантов. По ним будут выстраиваться параметры съемок, затем сцену опробуют участники детского "Евровидения". Корреспонденты БЕЛТА одними из первых смогли оценить белорусские ноу-хау международного музыкального форума.

Монтаж подвесной камеры. Инжинер Михаил Шитик

В эти дни "Минск-Арену" действительно не узнать. Спорткомплекс трансформировался в огромную телевизионную студию. Практически до конца ноября лед будет укрыт термостойким покрытием, и совсем скоро на арене зазвучат музыкальные композиции, голоса участников и волонтеров проекта. Подготовка шоу - процесс скрупулезный, спешка здесь не уместна. Поэтому несколько раз в день проходят технические совещания специалистов и учеба персонала, задействованного на всех этапах подготовки песенного форума. И отвлечь кого-то даже для минутного общения - задача непростая. Здесь настолько все поглощены работой, что никто не замечает журналистов, пытающихся увидеть новинки готовящегося шоу, многие из которых держатся в тайне.

Первое, что бросается в глаза, - сцена. Ее дизайн разрабатывала художник-постановщик генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании Галина Гомонова. Она воплотила в сценографии слоган и логотип конкурса этого года - "Зажигай!". К слову, это редкий случай на детском "Евровидении", когда сценографией занимается специалист из страны-организатора, а не Европейского вещательного союза.

"Я работаю ровно год над этим проектом. Только два месяца мне понадобилось для просмотра видео всех международных детских конкурсов песни за всю историю, чтобы изучить принципы показа. Ведь это прежде всего телевизионный проект, - сказала нам Галина Гомонова. - Расстановка камер, планы показа... Необходимо учесть все требования "Евровидения", в том числе и аудиторию показа".

Автор проекта, художник-постановщик Белтелерадиокомпании Галина Гомонова

Белорусы планируют удивить европейского зрителя множеством ноу-хау. Как ожидается, спорткомплекс "Минск-Арена" превратится в солнечную систему детского "Евровидения-2018". Например, Green Room будет словно парить в звездном небе, а купол арены оформят специальными спроектированными многоярусными светодиодными люстрами. Большая и малая сцены детского "Евровидения" будут связаны единым мостом, а длинные подиумы через танцпол будут проходить в зрительный зал. Стилизованы под звездное небо будут также Press Room, индивидуальные гримерки и большой общий холл. Ближе к конкурсу на территории спорткомплекса вырастет целый город со своей инфраструктурой.

"Для постановки шоу задействовано более 1 тыс. приборов, около 400 лебедок, километры кабелей светового, звукового и светодиодного оборудования. Сцена станет источником энергии и излучения, который охватит все пространство "Минск-Арены". В ее центре - 10 линий приборов на интеллектуальных лебедках, управляемых с компьютера. Этот свет может опускаться до пола и быстро двигаться, создавая многочисленные световые рисунки. Никто никогда не делал такой Green Room, парящей в воздухе среди звездного неба, такие своеобразные мосты в зал, рассекающие танцпол. Будет использована белорусская графика с традициями национального орнамента. По сути, это такая аутентичная ручная графика", - отметила художник-постановщик.

Как ожидается, во время трансляции песенного форума будет внедрена новая технология показа. И, чтобы узнать подробности, нам необходимо найти оператора-постановщика конкурса Константина Корниенко.

Константин Корниенко

Для передачи картинки будет задействовано всего 16 камер. "Этого достаточно, поскольку качество картинки достигается не количеством камер, а скоростью переключения и изменения планов. Сейчас мы досконально, по кадрам разбираем каждую песню, и самый длинный план составляет 4-5 секунд. Притом что средний хронометраж песни - 3 минуты. И среди участников конкурса есть довольно динамичные песни. К примеру, во время исполнения одной из них сменится 120 планов. Это очень сложная работа и дополнительная нагрузка на режиссера, операторов. Здесь нужно очень пластично подходить к этому вопросу, чувствовать музыку, темп, динамику. Все здесь должно быть расписано даже не по секундам, а по долям секунд", - рассказал нам Константин Корниенко, избегая темы так называемых фишек шоу.

Он добавил, что главное в работе - это команда. "В Беларуси детское "Евровидение" проходило 8 лет назад, тогда в подготовке шоу было задействовано только 12-15% белорусских специалистов. Сейчас эта цифра достигает 85-90%, а от иностранных специалистов мы получаем консультативную помощь. К слову, у нас есть режиссер из Эстонии Марек Милль. Он работает по всему миру на организации спортивных и музыкальных мероприятий, такой мультифункционал. Он готовил "Евровидение" в Украине и привез новую космическую технологию, с которой мы будем работать впервые. Это позволит сделать шоу, которого не было ни в Беларуси, ни в странах ближнего зарубежья. Больше не буду ничего рассказывать, а то зрителям будет не интересно смотреть", - подчеркнул Константин Корниенко.

Оператор-постановщик также отметил, что просчитываются все возможные варианты технических сбоев, когда может зависнуть компьютер или пропасть интернет. "У нас есть такое понятие, как взаимозаменяемость. Мы стараемся перестраховаться даже не дважды, а трижды", - уточнил он.

Тармо Кримм - технический директор шоу. Он приехал из Эстонии. В беседе Тармо отметил, что был в Беларуси в далеком детстве. Тогда с отцом он приехал на экскурсию. В памяти остались обрывки картин, которые сейчас он пытается воссоздать, вновь знакомясь со страной, принимающей его тепло и гостеприимно.

"Времени на отдых остается очень мало. Для меня самое главное - это работа, а она отнимает много сил и времени. Я, по сути, отвечаю за все, что связано со съемкой, звуком, сценой, видео, световой инсталляцией. Я 12 раз работал на взрослом "Евровидении" и на олимпийских церемониях. Подходы везде одинаковые - важно, чтобы все вовремя запустилось, чтобы была хорошая телевизионная картинка. Шоу подобного формата отличает большое количество репетиций. Ведь все необходимо учесть до мелочей. До этого мы все смотрели на бумаге, а теперь начинаем работать с камерами, сначала со статистами, а потом уже с участниками конкурса. Для нас главное, чтобы исполнителям было комфортно на сцене, а зрители не заметили никаких технических накладок", - делится своими впечатлениями от работы в Беларуси Тармо Кримм.

Он высоко оценил технический потенциал белорусской площадки. "Минск-Арена" - это прекрасное здание для проекта подобного формата. Очень важно, в каком зале все происходит, из этого получаются размеры шоу и количество зрителей, что создает атмосферу, которая телекамерами передается на весь мир. Мне комфортно работать в Беларуси. У нас хорошая международная команда. Налажен обмен между зарубежными специалистами. Мне приятно быть частью такого масштабного проекта", - резюмировал он.

Технический директор Тармо Кримм

За нашей беседой активно наблюдает Александр Манзенко. Это художник по свету, который приехал из Украины. "Стоит задача сделать красивое световое шоу. В Беларуси на площадке впервые задействовано оборудование, которое только появилось в производстве. У нас будут моторизированные движущиеся лебедки со световым решением, будет использована автоматизированная система трекинга. Надеюсь, что наши технические решения всем понравятся", - отметил художник по свету.

Практически каждый день площадку детского "Евровидения" посещает и руководство Белтелерадиокомпании, которая выступает организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).

"Мы полгода активно занимались подготовкой к детскому "Евровидению", поэтому, если брать временные рамки, то это самый завершающий этап, хотя самый тяжелый и волнительный. Огромное преимущество в том, что в Белтелерадиокомпании работает большое количество квалифицированных специалистов, которые способны сами сделать это шоу. Я бывал на разных детских конкурсах песни, и, поверьте, во многих странах местных специалистов на площадке было не найти. К слову, технические работники, которые приехали сюда из Европы, сказали, что это уровень взрослого "Евровидения", - отметил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт

К детскому "Евровидению" готовы и волонтеры. "Мы посмотрели несколько сотен человек и отобрали самых активных, коммуникабельных, с хорошим знанием иностранных языков. Волонтеры будут встречать участников конкурса в аэропорту, работать с ними во время репетиций и конкурса, помогать техническому персоналу. Мы пошили им специальную одежду, проведены инструктажи, много с ними общаемся, объясняем, как себя вести. Совсем скоро они приступят к работе", - сказал Иван Эйсмонт.

"Действительно, такого размаха на детском конкурсе песни никогда не было, - дополняет исполнительный продюсер детского конкурса песни "Евровидение-2018" Ольга Шлягер. - Уже 17-18 ноября начинают приезжать страны-участницы. 19 ноября у нас открытие Евронедели и 20-го на "Минск-Арене" начнутся репетиции".

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Страну в этом году представит Даниэль Ястремский. Он исполнит композицию "Time". Форум соберет рекордное количество участников - 20 стран, а это значит, что конкуренция будет огромной. Но будем надеяться, что родные стены помогут Даниэлю выступить блестяще и показать хороший результат.

Светлана СУХАРКО,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-