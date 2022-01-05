"Самое долгожданное время": как сельчане в Брестском районе отмечали Коляды

5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Коляды для наших предков были едва ли не самым долгожданным временем в году. О традициях празднования в Брестском районе корреспонденту БЕЛТА рассказала доктор филологических наук, профессор Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина Инна Швед.

"В Брестском районе богатые фольклорные традиции. При этом наблюдается неоднозначное явление: одни жанры и виды народной культуры исчезают, другие активно бытуют, а третьи формируются. Исчезновение многих жанров обрядовой поэзии связано изменением быта сельчан и жизни общества. Счастливым исключением можно назвать Коляды. Эта важнейшая часть народного календаря в Брестском районе относительно хорошо сохранилась не только в пассивной, но и в живой форме", - рассказала Инна Швед.

Коляды широко отмечали до начала войны и частично до 50-х годов ХХ века. Святочную неделю в Брестском районе делят на три основные части. Началом Коляд считается Рождество Христово и вечер накануне него, затем - Новый год и вечер накануне (у православных - 13-14 января). Это время в народе получило название Щедрец. Заканчивались Коляды на Крещение.

"К долгожданным Колядам готовились заранее: убирали дома и во дворе, запасались продуктами, мастерили колядную звезду, маски и костюмы. Люди также придерживались строгого поста. Поэтому носители традиций особенно радуются окончанию поста на Рождество, когда снимался запрет на скоромную пищу и веселые игры", - добавила Инна Швед.

Праздничный ужин накануне Рождества был постным. Основное блюдо - кутья, каша из круп с маслом или медом и сладкой подливой из тертого мака. Хозяйки старались приготовить 12 блюд (по числу апостолов), которые должны были попробовать все домочадцы. Стол украшали скатертью и сеном. На второй день Рождества наступало время развлечений. Молодежь обычно собиралась в просторном доме, приглашала музыкантов и устраивала танцы с веселыми играми.

На канун Богатого, или Щедрого вечера выпадала большая часть гаданий. Чаще всего девушки ворожили на замужество и будущего жениха. На чем только не гадали. Брали в охапку поленья, обнимали забор и считали, есть ли пара. Шили маленькую подушечку, подвешивали к потолку и втыкали в нее иголки с нитками - чья быстрее сгорит, та первая замуж и выйдет. По такому же принципу раскладывали по кучкам зерно перед петухом. Было интересно девчатам, в какую сторону они замуж пойдут. Например, бросали за порог сапог и по его носу определяли направление. Еще замужняя женщина угощала на улице свободных подружек кусочками колбасы. Пока они ели, прислушивались к лаю собак: с какой стороны звук раздастся, оттуда и жених будет. Парни же в это время развлекались, делая пакости: снимали у односельчан калитки и ворота, мазали окна краской.

"Преимущественно к Рождеству и Щедрому вечеру приурочены праздничные колядные обходы. Ходили и дети, и пожилые люди, и парни, и девушки, и смешанные группы. Накануне или в первый день Рождества начинали ходить группки мужчин или женщин (часто это были участники церковного хора, певчие). Наибольшей популярностью пользовались колядные обходы с "козой", считавшейся символом плодовитости и жизненной силы, и соответствующие песни", - пояснила Инна Швед. Хозяева старались щедро угостить колядовщиков, так как считали, что это принесет семье благополучие. Гости уходили с благодарностями и добрыми пожеланиями, а затем направлялись к следующему дому.

Заканчивались Святки праздником Крещения. На стенах домов сельчане рисовали кресты, освящали святой водой жилье и сараи.-0-