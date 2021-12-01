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Культура
01 декабря 2021, 21:55

Самую масштабную ретроспективу работ Рафаэля представили в НЦСИ

Фото ncsm.by
Фото ncsm.by

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальное открытие выставочного проекта "Рафаэль. Эпоха Ренессанса" состоялось сегодня в Национальном центре современных искусств. Экспозиция представляет самую масштабную ретроспективу работ живописца Рафаэля Санти и впервые демонстрируется в Восточной Европе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Символично, что мы открываемся в первый день зимы и тем самым даем обратный отсчет светлому празднику Рождества, - отметил куратор выставки Олег Рыжков. - Здесь вы можете увидеть оригинальные литографии, которые сделаны французскими авторами в 1860-1866 годах".

Имя Рафаэля вспыхнуло яркой звездой на небосклоне мирового художественного наследия. Им созданы полотна и фрески, отражающие самую суть эпохи Ренессанса, которые стали символом перехода человечества от Средневековья к периоду Просвещения и Нового времени. Первый археолог античного мира, главный хранитель римских древностей Рафаэль и сам стал символом и воплощением эпохи Ренессанса.

В центре современных искусств собрали более 90 гравюр и литографий XVI-XIX веков с рисунков, фресок, мозаик из частных собраний Великобритании и Германии.

"Выставка состоит из трех частей. В первом зале представлены литографии по фрескам, которые находятся в Ватикане, - продолжил куратор. - Это полное собрание серии, которую называют Библией Рафаэля. При просмотре произведений советую двигаться по залу слева направо, ведь тогда вы проходите по кругу практически весь Новый Завет Библии, начиная от рождения земли и воздуха, звезд и человечества".

К слову, фрески из Ватикана занимают особое место среди монументальных работ художника. На плафонах в каждом из 13 сводов аркад художник разместил по четыре фрески на темы Ветхого и Нового Заветов. В результате получился гармоничный синтез античного и христианского миров.

"На втором этаже НЦСИ экспонируется серия из мозаики. Эти гравюры исполнены при помощи металлических пластин, которые сделаны собственноручно Рафаэлем Санти. Уникальность этого проекта заключается в том, что и фрески, и мозаику, кроме этой экспозиции, мы можем увидеть только там, где она представлена в культовых сооружениях", - обратил внимание Олег Рыжков.

На выставке собрали 52 тонированные литографии с фресок, сделанные в 1866 году выдающимся немецким художником и гравером Людвигом Грюнером в сотрудничестве с Николой Консони.

Одной из самых знаменитых работ, выполненных Рафаэлем для богатого купца Агостино Киджи, считается капелла Киджи - семейная часовня. Для мозаик ее купола художник выполнил рисунки. В экспозиции показана серия гравюр с этих мозаик, выполненная Людвигом Грюнером в 1850 году. На них представлена Вселенная в соответствии с теорией Птолемея и Аристотеля, которую впоследствии вытеснили системы Коперника и Ньютона.

Демонстрируются на выставке 30 уникальных гравюр с рисунков Рафаэля. Это иллюстрации к новелле "Амур и Психея", отпечатанные с медных пластин 1530-х - 1560-х годов в 1774 году в Риме. Гравюры были выполнены выдающимися мастерами XVI века - Агостино Венециано и Маэстро Дель Дадо. В этих иллюстрациях отчетливо проявился индивидуальный стиль Рафаэля.

По словам куратора, экспозиция получилась достаточно полной, чтобы познать искусство Рафаэля Санти.

Творчество белорусских авторов дополняет основную экспозицию. Зрители могут познакомиться с работами Нади Буки, Дарии Гласс, Дианы Горбач, Сергея Гумилевского, Андрея Дубинина, Валерии Жилинской, Алика Замостина, Павла Кашевского, Андрея Клюйко, Павла Кондрусевича, Лилии Нишчик, Екатерины Пузанко, Андрея Ревякова и Виктории Савенковой, а также с работами из фондов НЦСИ.

"Было сложно вписать работы современных мастеров рядом с этими произведениями. К счастью, мы выбрали 14 участников, которые представляют современную стилистику и не входят в конфликт с той частью выставки, которая посвящена Рафаэлю, - продолжил куратор. - Сама коллекция собрана нашими партнерами из Москвы, которые предоставили нам возможность и право первыми показать и сделать премьеру проекта. После этого выставка уедет в Москву и будет экспонироваться в городах России".

Также организаторы подготовили для посетителей тематический квест, который представляет собой несколько заданий по экспозиции.

Проект будет работать на пр.Независимости, 47, по 23 января.-0-

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