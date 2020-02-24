Самый душевный концерт этой весны Александр Розенбаум выступит в Минске

Александр Яковлевич Розенбаум - композитор, автор и исполнитель песен. На одном дыхании зрители слушают его музыку, ведь его песни заставляют задуматься о чем-то важном, вечном и понятном каждому. "Вальс-бостон", "Извозчик", "Утиная охота", "Черный тюльпан",

"Казачья", "Гоп-стоп", "Ау" и многие другие композиции знакомы не только поклонникам творчества музыканта, но и миллионам ценителей хорошей музыки. Каждая его песня пронизана мудростью, философией и тонким смыслом.

25 мая Александр Яковлевич исполнит песни, которые поет под гитару как старшее поколение, так и молодежь. В программу концерта войдут новые и давно полюбившиеся композиции!

25 мая, 19:00.

Дворец Республики (Большой зал). Живой звук.

Информационный партнер концерта - Белорусское телеграфное агентство.