Санкт-Петербургский театр балета им.Якобсона привезет в Минск в 2020 году "Пиковую даму"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона привезет в Минск в 2020 году премьеру "Пиковая дама". Об этом сообщил художественный руководитель - директор театра Андриан Фадеев во время подписания меморандума о сотрудничестве на полях пленарного заседания "Историческая, культурная и духовная общность российского и белорусского народов" в Доме Москвы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практически ежегодно мы бываем на гастролях в белорусской столице, - отметил Андриан Фадеев. - Минская публика теплая, благодарная и понимающая в балете. Когда мы приезжаем в Большой театр Беларуси, испытываем огромную радость. В следующем году с удовольствием привезем в Минск мировую премьеру "Пиковая дама".

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