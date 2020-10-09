Сапотько: культура должна шире звучать как элемент национальной безопасности Беларуси

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культура должна более широко звучать как мощный элемент национальной безопасности Беларуси. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ директор Национального исторического музея Беларуси Павел Сапотько, сообщает БЕЛТА.

Павел Сапотько подчеркнул, что, как и многие, отслеживает ситуацию по поводу изменений и дополнений, различных предложений в главный закон страны. "Безусловно, основные тезисы, которые касаются культуры, в 15-й и 54-й статьях Конституции обозначены. Но иногда кажется, что культура должна более широко звучать как мощный элемент национальной безопасности нашего государства", - сказал он.

По мнению директора Национального исторического музея, потенциал отрасли культуры - учреждений и деятелей - еще не в полной мере задействован. "Она может выступать и как мощный культурно-просветительский элемент, и как идеологический, и как определенный плацдарм национальной безопасности, и важный фактор популяризации нашей страны за рубежом", - считает Павел Сапотько.

В преддверии праздника - Дня работников культуры - он пожелал всем коллегам крепкого здоровья, а также гармонии во всем. В сфере культуры это важно. "Гармония, стабильность, уверенность в себе, мощь духа - неотъемлемые характеристики тех, кто работает в культуре", - считает Павел Сапотько.-0-