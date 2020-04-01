Саверченко: через литературу можно проследить глубокую связь народов Беларуси и России

1 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Через литературу можно проследить глубокую связь народов Беларуси и России, заявил сегодня журналистам директор Института литературоведения имени Янки Купалы НАН Беларуси Иван Саверченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Завтра мы будем отмечать День единения народов Беларуси и России. Гуманитарная сфера, литература, по сути, являются одной из опор дружбы наших народов. У нас есть научные издания, творческие проекты, которые служат высокородной цели - сближению народов, укреплению связей", - рассказал Иван Саверченко.

По его словам, в прошлом году в издательстве "Беларусь" вышла художественная книга "Трон", посвященная белорусской истории Х-ХIII веков. "Издание состоит из цикла повестей. Это осмысление наших политических, экономических, социальных отношений во времена Рогволода, Рогнеды, Всеслава Чародея. На конкретных исторических сюжетах показывается глубокая связь между белорусским и русским, восточнославянскими народами, - отметил Иван Саверченко. - В этой книге я представил историко-художественную реконструкцию тех глубоких процессов взаимодействия между нашими народами, культурами и землями".

В этом году свет увидела книга "Канцлер Лев Сапега". На страницах издания описывается деятельность политика и дипломата ВКЛ Льва Сапеги (1557-1633), его вклад в построение правового государства, создание Статута 1588 года и укрепление суверенитета и независимости. "Наши земли были посредником между Европой и Московской Русью, поэтому то сложное время я показал через историко-документальное произведение. Над ним я работал начиная с 1992 года. Книга предназначена для школьников и студентов", - сказал директор института.

Иван Саверченко подчеркнул, что важную роль для читателей играет не только само произведение, но и форма его подачи, художественное оформление и наполнение. "Многие иллюстрации, карты и подписи к ним - это информационный ряд, из которого можно получить целый блок знаний", - добавил он.-0-