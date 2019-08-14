Саверченко: национальная литературная премия - воплощение социальной политики государства

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная литературная премия является воплощением социальной политики государства, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель жюри конкурса, директор Института литературоведения имени Янки Купалы НАН Беларуси, доктор филологических наук, профессор Иван Саверченко.

В творческом соревновании участвовали более 70 человек, что говорит о востребованности и популярности конкурса. "Литераторам необходимо общественное признание, потому что лишь будучи уверенными в высокой миссии своего творчества и своих произведений, они будут продолжать творить и писать. Конкурс получился достаточно напряженным из-за большого количества участников и представленных работ", - сказал Иван Саверченко.

"Национальная литературная премия - это воплощение социальной политики государства, проявление заботы о культуре и литературе, писательском труде, духовно-культурной сфере, - добавил он. - Премия финансово стимулирует творческих людей, ведь получаемая награда - 100 базовых величин - это хороший гонорар за написанное произведение".

Конкурс проводится по семи номинациям: "Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии", "Лучшее произведение прозы", "Лучшее произведение драматургии", "Лучшее произведение публицистики", "Лучший дебют" (первая публикация или издание автора в жанрах поэзии, прозы, публицистики), "Лучшее произведение для детей и юношества", "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения".

Традиционно наибольшую активность авторы проявили в номинациях "Проза", "Поэзия" и "Литература для детей и юношества". По словам Ивана Саверченко, особенно роскошно была представлена такая номинация, как "Лучшее произведение для детей и юношества", в нее вошли 16 работ. "Было сложно выбрать победителя, потому что практически все книги написаны на высоком уровне. Наши авторы, пишущие для детей, - мастера слова. Каждая из книг этой номинации, несомненно, найдет своих читателей, - поделился он. - Жюри решило поддержать выдающегося писателя, внесшего большой вклад в детскую литературу, Владимира Яговдика за его произведения "Крылатыя суседзі", "Зачараваная Свіслач", "Кветкі дзівасілу".

В номинации "Лучшее произведение прозы" победила книга Олега Пушкина "Гений". "Проза тоже была представлена большим количеством книг и хорошим подбором авторов. Жюри решило отметить Олега Ждана (творческий псевдоним - Пушкин). Это опытный литератор, который пишет и на историческую тематику, и современные проблемы рассматривает. Книга "Гений" - сборник его рассказов и повестей, в котором особенно выделяется одноименная повесть. Олег Пушкин - тонкий писатель, глубоко проникающий в психологию современного человека и создающий ярких и самобытных героев", - рассказал председатель жюри.

Лучшим сборником произведений поэзии стала книга "Сланечнік" Миколы Малявко. "Национальная поэтическая школа в нашей стране очень достойная", - отметил Иван Саверченко.

В этом году возрос интерес творцов и к таким номинациям, как "Публицистика", "Литературоведение и литературная критика". Историческое эссе Виктора Хурсика "Vale!" о судьбе Магдалены Радзивилл стало лучшим произведением публицистики. "Книга очень специфическая по своему стилю, яркая по содержанию. Автор много лет собирал материал, и получилась сильная книга", - обратил внимание председатель жюри. В номинации "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения" обладателем пальмы первенства стала Светлана Колядко с "Літаратуразнаўчай тэорыяй паэтычнай эмоцыі".

Ежегодно растет и количество дебютантов. "Очень радостно, что молодые поэты и прозаики представили интересные достойные книги. Победила поэтесса Станислава Умец и ее первая книга "Сэрца Сакры". Мы видим, как она старательно работает со словом. Уверен, этот человек будет писать и издаваться, потому что она преданна национальной культуре и художественному слову", - высказал мнение председатель жюри.

В номинации "Драматургия" члены судейской коллегии единогласно решили премию не присуждать. "Не было сильных заявок. Были номинированы всего лишь две книги, что говорит об упадке драматургии, - считает он. - К сожалению, нам не хватает хорошей современной драматургии".

Награждение победителей конкурса состоится во время празднования Дня белорусской письменности в Слониме 1 сентября в 12 часов на главной площадке праздника. Обладателям Национальной литературной премии будут вручены денежные вознаграждения в размере 100 БВ, а в номинации "Лучший дебют" - 50 БВ (1 БВ - Br25,5).

Национальная литературная премия утверждена в 2015 году. Организаторами являются министерства информации, культуры, образования и общественное объединение "Союз писателей Беларуси". Произведения, претендующие на премию, а также итоги предыдущих конкурсов публикуются на сайте litpremia.by.-0-