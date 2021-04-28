Сборник Богдановича "Зачарованае царства" по мотивам народных обрядов и песен выпустила "Белорусская энциклопедия"

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издание "Зачарованае царства" серии "Кнігі нашага дзяцінства" вышло в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" к 130-летию со дня рождения классика белорусской литературы, одного из создателей белорусской литературы и современного литературного белорусского языка поэта Максима Богдановича. Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии.

В книгу вошли поэма-сказка "Мушка-зелянушка і Камарык - насаты тварык" и стихотворения из сборника "Вянок". "Уже когда Максим Богданович был признанным писателем, он обратился к написанию произведений в белорусском народном стиле. Одним из таких произведений стала стихотворная сказка "Мушка-зелянушка і Камарык - насаты тварык", впервые опубликованная в газете "Наша Ніва" 7 мая 1915 года. Мотив сказки - неудачная женитьба комара - позаимствован писателем из народных песен", - отметили в издательстве.

В произведении показаны картины народных семейно-бытовых обрядов - сватовство, помолвка, свадьба, похороны. "Сказка отличается поучительным содержанием, ведь не всегда за красивыми и якобы искренними словами стоят хорошие поступки, объемностью образов, психологической мотивированностью поступков литературных героев и эстетической глубиной", - рассказали в "Белорусской энциклопедии".

Во вступительном слове издания даются краткие биографические сведения о Максиме Богдановиче и его семье, богатой талантливыми людьми. "Например, бабушка Анеля, хоть и не имела образования, но обладала чрезвычайными математическими способностями: мгновенно в памяти возводила цифры в 6-7-ю степень. Еще она была прекрасной рассказчицей, а этот талант, по воспоминаниям отца Максима Богдановича, переняла от своей матери знаменитой сказочницы Рузали Осьмак. Природа наделила прабабушку писателя богатырской крепостью: она косила наряду с мужчинами, боролась с ними - и нередко побеждала. Но прежде всего славилась как знахарка, гадалка и чудесная рассказчица", - подчеркнули в издательстве.

"Фольклор занимал большое место в творчестве Максима Богдановича. Он использовал сюжеты белорусской мифологии, а также образы и мотивы народной песни. Произведения, собранные в этом небольшом сборнике, ярко об этом свидетельствуют", - добавили в "Белорусской энциклопедии".

Книга оформлена чудесными иллюстрациями художницы Кристины Пержуковой (Барановой). Издание дополнит школьную программу и поможет педагогам, библиотекарям в организации тематических занятий.-0-