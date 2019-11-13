Сборник произведений шведского поэта Вернера Аспенстрёма на белорусском языке презентуют в Минске

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация сборника Вернера Аспенстрёма "Літанне" в переводе Алеси Башаримовой состоится сегодня в Государственном музее истории белорусской литературы. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Вернер Аспенстрём (1918-1997) - один из выдающихся шведских поэтов ХХ века. Его произведения ставят в ряд с творчеством шведских нобелевских лауреатов Тумаса Транстрёмера и Харри Мартинсона. Он был членом Шведской академии, отмечен многими литературными премиями, а в 1999 году в Швеции была учреждена премия имени Аспенстрёма.

Его стихи показывают многослойность жизни. Автор приводит неожиданные и меткие образы, склоняет читателя к наблюдению и раздумьям, восхищается природой и пейзажами детства.

Алеся Башаримова, благодаря которой стихи Вернера Аспенстрёма звучат сегодня по-белорусски, известна и другими своими переводами шведской литературы: поэзии Эдит Сёдергран, Тумаса Транстрёмера, повестей Туве Янссон о муми-троллях, ряда шведских народных сказок.-0-