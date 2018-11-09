Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня во всем мире отмечают 200-летие со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Юбилей писателя внесен в список памятных дат ЮНЕСКО.

Иван Тургенев - классик русской литературы, прозаик, поэт, драматург, переводчик и мемуарист, чьи произведения известны на всех континентах и переведены на все европейские языки. Его творчество стало значимой частью не только русской, но и мировой культуры. При жизни писатель являлся членом-корреспондентом российской Императорской академии наук, почетным доктором Оксфордского университета, почетным членом Московского университета.

Иван Сергеевич Тургенев родился 9 ноября 1818 года в Орле. Будучи потомком древнего рода тульских помещиков Тургеневых и состоятельного дворянского семейства Лутовиновых, Иван в детстве получил отличное образование сначала в частных пансионах, а позже - с домашними учителями. К четырнадцати годам он свободно владел тремя иностранными языками, хорошо разбирался в литературе и истории. Позже, во время учебы за границей, Иван Тургенев проникся идеалами европейской культуры и стал убежденным "западником", что наложило сильный отпечаток на его творчество. Вера писателя в то, что Россия должна избрать западноевропейский путь развития, впоследствии послужила источником сильнейших разногласий между Тургеневым и Достоевским, который придерживался других взглядов.

Первые литературные опыты Ивана Тургенева пришлись на годы учебы в Петербургском университете: в 1838 году в журнале "Современник" были опубликованы его ранние стихи. Однако в то время многообещающий студент еще не собирался профессионально заниматься писательством. Позднее, в 1845 году, вышла из печати его поэма "Параша", заслужившая восторженный отзыв Виссариона Белинского. Это событие не только положило начало дружбе между молодым писателем и известным критиком, но и определило судьбу Тургенева: он решил посвятить свою жизнь литературе.

Настоящий творческий взлет Тургенева произошел после знакомства в 1843 году с певицей Полиной Виардо, супругой французского писателя и критика Луи Виардо. Любовь к этой женщине сыграла роковую роль для Тургенева, вынудив его провести большую часть жизни за границей, где он и создал свои лучшие произведения. При этом главной темой тургеневской прозы всегда была Россия.

Последние двадцать лет жизни Иван Тургенев провел преимущественно в Баден-Бадене (Германия) и Париже (Франция). В 1883 году писатель скончался в местечке Буживаль под Парижем, тело его было перевезено в Россию и похоронено рядом с другими русскими писателями на Литераторских мостках в Санкт-Петербурге.

За свою творческую биографию Тургенев создал множество стихотворений в прозе, ряд повестей, шесть романов, при жизни принесших писателю мировую славу. Его перу принадлежат такие выдающиеся произведения, как "Записки охотника", "Ася", "Вешние воды", "Рудин", "Накануне", "Отцы и дети", "Дворянское гнездо", "Дым". Все они впоследствии не раз были экранизированы советскими, российскими, европейскими, китайскими кинематографистами.

В юбилейных мероприятиях по случаю 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева наряду с российскими городами - Москвой, Санкт-Петербургом, Орлом, Тулой - принимают участие Париж и Баден-Баден. Однако основные праздничные мероприятия проходят на родине классика - в Орловской области. Губернатором Орловской области учреждена медаль "200-летие И.С.Тургенева", которую впредь будут присуждать за вклад в изучение и популяризацию творческого наследия писателя.-0-