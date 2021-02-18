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18 февраля 2021, 07:02

Сегодня открывается XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка

Фото из архива
Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка открывается сегодня в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

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Глава государства отметил, что за период своего существования минский книжный форум стал значимой дискуссионной площадкой не только для авторов и книгоиздателей, но и для широкого круга интеллектуалов, которые любят и ценят качественное печатное слово.

В этом году рабочий день выставки будет продлен на час: 18-20 февраля с 10.00 до 20.00, 21 февраля с 10.00 до 17.00.

Участие в выставке подтвердил 281 экспонент из 20 стран - Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Германии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, Пакистана, Палестины, России, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины.

"В этом году отмечается 30-летие создания СНГ, что послужило поводом для объявления центральным экспонентом XXVIII Минской МКВЯ Содружество Независимых Государств. Кроме того, Беларусь в юбилейный год является председательствующей в СНГ", - отметили в министерстве.

В разные годы центральным экспонентом Минской МКВЯ становились Россия, Украина, Израиль, Казахстан, Франция, Германия, Венесуэла, КНР, Армения, Великобритания, Сербия, США. Каждая страна представляла свое книгоиздание, привносила на выставку новые форматы, обеспечивала яркую презентацию своей страны, что неизменно привлекало многочисленных посетителей Минской МКВЯ. Соединенные Штаты Америки, например, приглашали в мир книги США через "придорожное кафе". Российская Федерация удивляла обилием творческих книжных новинок и их презентацией знаменитыми авторами, предлагала попробовать себя в качестве участника создания аудиокниг. Республика Сербия привлекала внимание к своему стенду презентацией книжных новинок в сочетании с молодежной субкультурой - граффити.

2021 год обещает не быть исключением: посетителей ждут новые имена, новые форматы, новые проекты.

"Центральный экспонент - Содружество Независимых Государств - предопределил концепцию застройки национальной площадки Беларуси и девиз выставки "Книга объединяет людей и страны". Главная экспозиция выставки будет символично оформлена в стиле единого общего дома, который, естественно, состоит из комнат. Гостиная, например, будет отдана центральной площадке СНГ, на которой посетители выставки познакомятся с книгами - обладателями Гран-при международного конкурса "Искусство книги" государств СНГ за все 17 лет проведения. За это время белорусские книгоиздатели стали обладателями 164 дипломов в различных номинациях, из них 10 дипломов Гран-при, в этой номинации Беларусь является лидером", - подчеркнули в ведомстве. Кроме этого, в ходе выставки страны Содружества на стенде широко представят свои наиболее яркие книжные проекты.

В кабинете писателя будут представлены лучшие книги всех стран СНГ по истории, культуре, искусству, пройдут встречи писателей с посетителями выставки. "Неизменно детская книга является самой востребованной у посетителей выставки и покупателей книжных магазинов. На детской площадке будет предоставлена возможность не только увидеть книжные новинки, узнать о создании книг, но и интересно провести время родителям с детьми", - рассказали в министерстве.

Организаторы отметили, что самой "книжной" частью центральной площадки выставки стала импровизированная кухня. "Здесь будет представлено максимальное количество книг Беларуси, изданных за один 2020 год (выпущено порядка 8200 книг общим тиражом более 21 млн экземпляров). Посетители выставки будут иметь возможность для общения с авторами, героями книг, погрузиться в творческий процесс создания произведений национальных авторов. На этой же площадке состоится первый в стране отбор проектов для приоритетного издания государственными издательствами работ, победивших в литературном стартапе LitUP", - продолжили организаторы.

Традиционный международный симпозиум "Писатель и время" соберет на своей дискуссионной площадке творческих людей - представителей писательских кругов всех стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, литераторов Беларуси в областных центрах, в культурной столице Республики Беларусь 2021 года Борисове - для встреч, выступлений и дискуссий. Трансляция симпозиума планируется на YouTube-канале, где можно будет адресовать свои вопросы непосредственно его участникам. Выступления участников по итогам симпозиума планируется издать в электронном и книжном формате.

"В этом году мероприятие с учетом эпидемиологической ситуации в мире и стремления не уменьшить, а расширить количество участников и стран, будет проводиться в том числе и в режиме онлайн посредством Zoom-конференции с центральной площадкой в выставочном комплексе (непосредственно на Минской МКВЯ), а также площадках всех областных центров Беларуси, центральной библиотеки Борисова, стран СНГ. Симпозиум традиционно состоится в формате пленарного заседания, на котором участники обсудят актуальные вопросы литературной и общецивилизационной повестки дня, а также пройдут творческие встречи зарубежных авторов со студентами белорусских столичных ВУЗов, семинары молодых литераторов", - добавили в министерстве.

Во время VII Международного симпозиума литераторов "Писатель и время" участники обсудят миссию современного писателя, ответственность писателя перед лицом новых вызовов времени, влияние творчества на процесс трансформации системы ценностей, роль творческой интеллигенции в современном глобальном мире, значение слова для сохранения духовно-нравственных основ и развития общества.

Беларусь в 2021 году богата на юбилейные даты белорусских литераторов, что послужит поводом для презентации большого количества книжных проектов от белорусских издательств, погрузит в их творчество посетителей выставки. На центральной сцене по традиции пройдут презентации наиболее значимых книжных проектов, награждение победителей национального конкурса "Искусство книги". В театрах и кинотеатрах, на телеканалах в дни работы выставки состоятся показы фильмов, спектаклей по произведениям известных писателей Беларуси и других стран.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой участникам и посетителям выставки рекомендуется соблюдать масочный режим и дистанцирование.

Все желающие смогут доехать до места проведения на традиционном поэтическом автобусе, который будет курсировать от станции метро "Немига" до выставочного комплекса на проспекте Победителей, 14, и одновременно услышать в пути произведения знаменитых авторов. Проезд на нем будет бесплатным, как и вход на сам книжный форум.-0-

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