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Культура
29 ноября 2020, 09:40

Сегодня состоится финал детского "Евровидения-2020"

Фото организаторов конкурса
Фото организаторов конкурса

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал детского конкурса песни "Евровидение-2020" состоится сегодня. На этот раз впервые в истории конкурс пройдет в дистанционном формате, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном шоу выступят участники из 12 стран: Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Украины и Франции. Они представят сценические номера, записанные специалистами национальных телевещателей с учетом единых рекомендаций и правил Европейского вещательного союза. Выступление представительницы Беларуси Арины Пехтеревой, согласно жеребьевке, будет показано в прямом эфире под номером 5. 12-летняя могилевчанка исполнит песню "Пришельцы".

По решению ЕВС в связи со сложной эпидобстановкой общение конкурсантов со многомиллионной аудиторией проекта пройдет в формате живых телемостов. Для Арины Пехтеревой и ее творческой команды в стенах Белтелерадиокомпании организована тематическая Green room, построенная в единой для всех стран-участниц стилистике.

18-й детский песенный форум пройдет в прямом эфире из Варшавы. Ведущими финального шоу станут Ида Новаковска, Рафал Бжозовский и Малгожата Томашевска. Ида Новаковска уже была ведущей конкурса в прошлом году, и это означает что она стала первой ведущей детского "Евровидения" два раза подряд. Польские источники сообщают, что небольшое количество зрителей будет находиться в зале в Варшаве, а всем присутствующим придется соблюдать социальную дистанцию.

Целых три европобедителя выступят в интервал-акте финальнного шоу - Роксана Венгель и Вики Габор, принесшие Польше две победы на детском конкурсе, а также Дункан Лоуренс, выигравший "Евровидение-2019".

Национальные жюри накануне оценили песни детского "Евровидения". Для экспертов традиционно провели закрытую трансляцию в формате генеральной репетиции. Сигнал передали одновременно 12 странам-участницам. Но еще продолжается онлайн-голосование зрителей. Оно продлится до начала грандиозного финального концерта, который начнется в 19.00 по минскому времени. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри, - таким образом определится триумфатор. Проголосовать за юных артистов в интернете можно с компьютера, планшета или мобильного телефона.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Комментатором детского "Евровидения" станет ведущий Павел Лазовик, а баллы от Беларуси в прямом эфире объявит победительница детского конкурса "Славянского базара - 2019" Ксения Галецкая.

Слоган детского "Евровидения-2020" - "Двигай мир!" (Move the world!). На логотипе изображена планета, раскрашенная в разные цвета. Смысл логотипа и слогана в том, что люди ежедневно выполняют свои обязанности и тем самым двигают мир.

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания в 2003 году. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В 2018 году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.-0-

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