Сегодня станет известен порядковый номер выступления Арины Пехтеревой на детском "Евровидении-2020"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня по результатам жеребьевки станет известен порядковый номер выступления Арины Пехтеревой на детском конкурсе песни "Евровидение-2020", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белтелерадиокомпании.

"Церемония открытия конкурса будет транслироваться на официальной странице проекта на Youtube-канале в 18.00 по белорусскому времени. На связь выйдут делегаты из 12 стран. Все участники записали приветствие на родном языке. Сегодня же по результатам жеребьевки станет известен порядковый номер выступления представительницы Беларуси Арины Пехтеревой", - рассказали в медиахолдинге.

Арине Пехтеревой 12 лет. Юная исполнительница - победительница многих республиканских и международных вокальных конкурсов и фестивалей. На детском "Евровидении -2020" она выступит с песней "Пришельцы".

В этом году в связи с пандемией коронавируса Европейский вещательный союз принял решение о проведении детского конкурса песни "Евровидение" в новом формате - в эфире будут звучать заранее записанные композиции участников шоу. Главные причины - обеспечение безопасности детей в условиях пандемии, а также невозможность присутствия делегаций в стране - организаторе конкурса в связи с закрытием границ.

Запись конкурсного выступления белорусской участницы на песенном форуме сделана в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. Европейский вещательный союз разработал четкий регламент съемки номеров для всех стран-участниц. Согласно концепции, запись выступления должна была проходить на шесть камер на специально выстроенной сцене. Ее форма круглая, диаметр составляет 7 м, высота - 60 см. Все это сделано для того, чтобы все участники находились в равных условиях, а их выступления соответствовали общей концепции конкурса. Команда медиахолдинга разработала графический контент для номера. Картинку обещают клиповой, динамичной и космической. По условиям шоу, Арина Пехтерева спела свою композицию "Пришельцы" вживую. К слову, строки из песни зрители смогут уловить взглядом даже на костюме артистки.

Детский конкурс песни "Евровидение-2020" пройдет 29 ноября. Прямую трансляцию в 19.00 будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".-0-