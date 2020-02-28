Сегодня станет известен представитель Беларуси на "Евровидении-2020"

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня станет известен представитель Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2020". Прямую трансляцию финала национального отборочного тура телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнут вести в 22.00, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

По результатам жеребьевки конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке: NAPOLI, Саша Захарик, Анастасия Малашкевич, CHAKRAS, Настя Гламозда, Nastasea, Ян Ярош, Анжелика Пушнова, Дарья Хмельницкая, АЎРА, КейСи, VAL.

"В этом году по аналогии с международным конкурсом финал нацотбора не обойдется без bubble delegation и микст-зоны - свободного пространства с индивидуальными гримировочными комнатами и возможностью неформального общения между конкурсантами, их группами поддержки, фанатами, представителями СМИ и блогерами", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

Победителя нацотбора выберут путем суммирования голосов профессионального жюри и зрителей. Он получит право представлять Беларусь на "Евровидении-2020", специальную награду - стилизованное "евровизионное" сердце, а с 1 марта станет героем "Дневников "Евровидения", которые будут выходить на "Беларусь 1" еженедельно по воскресеньям вплоть до финала международного конкурса в Роттердаме.

Ведущими концерта будут Евгений Перлин и Хелена Мерааи.

65-й конкурс песни "Евровидение" в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, где выступит представитель Беларуси, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, финал запланирован на 16 мая.

Подготовку и проведение национального отбора осуществляют Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза и Министерство культуры, которое выступает соорганизатором.-0-