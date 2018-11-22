Секреты детского "Евровидения" раскроют во время онлайн-конференции в Белтелерадиокомпании

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы расскажут о секретах международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" во время онлайн-конференции на официальном сайте Белтелерадиокомпании, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

"Онлайн-конференция на tvr.by начнется в полдень. На вопросы всех желающих ответят исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Вопросы можно задавать уже сейчас", - сказала Светлана Смолонская-Красковская.

Финальный концерт детского "Евровидения-2018" начнется 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Представитель Беларуси Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by и официальный сайт детского "Евровидения" www.junioreurovision.tv

За всеми событиями Евронедели можно также следить в выпусках новостей и дневниках конкурса, которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а в воскресенье - в 17.35.

Организатором мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-