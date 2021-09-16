"Сердце земли моей": фотоработы Александра Лосминского представлены на выставке в Минске

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка работ белорусского фотографа Александра Лосминского "Сердце земли моей", посвященная Дню народного единства, открылась сегодня в Президентской библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отмечают организаторы, за последние годы одной из самых перспективных сфер деятельности в Беларуси стала туристическая отрасль. "Радушие и гостеприимство местных жителей, развитая инфраструктура, впечатляющие памятники архитектуры и живописная природа ежегодно привлекают к нам сотни и тысячи гостей из-за рубежа, а также способствуют развитию внутреннего туризма. Не последнюю роль здесь играет белорусское искусство. Ярким представителем отечественных фотохудожников является Александр Лосминский, который предоставил для экспозиции свои фотографии наиболее самобытных и запоминающихся природных пейзажей, мест и памятников культуры Беларуси", - подчеркнули в библиотеке.

Член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ирина Луканская обратила внимание на символичность старта экспозиции в преддверии Дня народного единства. "Этот замечательный праздник очень важен для Беларуси, который, уверена, займет достойное место в плеяде главных праздников страны. Прошедший после выборов год показал наши сильные и слабые стороны. Впереди нас ждет большая работа: мы не должны кому-либо позволить поработить нашу страну, разделить нас по национальности, религии, - сказала она. Хочу выразить огромную благодарность Президентской библиотеке за то, что оперативно откликнулись организовать такое мероприятие, которое еще раз доказывает: вместе мы сила, когда мы едины, непобедимы".

С помощью этой выставки можно оценить, насколько люди заботятся о своей родине, о ее чистоте и порядке. Особое внимание в своем творчестве Александр Лосминский уделяет Гродно и Гродненской области. Многие жители города знают его как бессменного руководителя популярного фотоклуба "Гродно", депутата городского совета, на пост которого он избирался трижды, и даже автора песни "Гродно - город мой". В 2019 году за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие культуры и искусства Александр Лосминский был внесен в Книгу славы города Гродно. Экспозиция ставит целью привлечь внимание к региону. Публику приглашают увидеть запечатленные на снимках архитектурные памятники, белорусский фольклор, культуру западного региона.

"Я счастлив и тронут теплотой, с которой меня встретили в одной из главных библиотек страны. Радуюсь, что фотографии, представленные здесь, хорошо смотрятся среди книжных богатств. Создание экспозиции шло от сердца. Для белоруса нет важнее места, где он родился, - это генетический код, который за рубежом могут и не понять. Мы всегда будем преданы и верны своей земле, любить ее и делать все, чтобы она становилась лучше и красивее", - поделился Александр Лосминский.

С открытием выставочного проекта автора поздравила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич. "Александр Лосминский - творческий человек, который внес большой вклад в национальную журналистику и книгоиздание. С помощью его снимков можно по-новому открыть Беларусь, прочувствовать малую родину. Такие результаты могут быть только у тех, кто искренне любит и ценит свою страну, который может не только увидеть в обычных, казалось бы, пейзажах нечто большее, чем красивая природа, но и осмыслить величие Беларуси", - подчеркнула она.

Выставка организована и проводится при поддержке Гродненского горисполкома.

Александр Лосминский - белорусский фотограф, телеведущий и краевед, заслуженный журналист Белорусского союза журналистов, академик Евразийской академии телевидения и радио, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного фотоклуба "Гродно". Среди государственных наград Александра Лосминского - медаль имени Франциска Скорины (2011), нагрудный знак Министерства культуры Республики Беларусь "За вклад в развитие культуры Республики Беларусь" (2012), почетная грамота Министерства информации Республики Беларусь "За личный вклад в развитие национального телевидения и радиовещания в Беларуси" (2013) и нагрудный знак "Отличник телевидения и радио Беларуси" (2015).-0-