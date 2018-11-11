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Сергей Маковецкий: "Я оказался не прав, и меня разжаловали в дворники"

Культура 11.11.2018 | 12:00
Фото театра им. Е.Вахтангова. Спектакль "Ревизор"
Фото театра им. Е.Вахтангова. Спектакль "Ревизор"

Сергей Маковецкий – актер популярный и востребованный. Он снимается в фильмах, играет в театре, озвучивает мультипликационные фильмы. Его кинодебют состоялся в 1982 году в фильме "Взять живым", а всего на счету Маковецкого около 80 ролей. В 1994 году он был признан лучшим драматический актером Европы. О том, как случайно увлекся театром и за что его разжаловали в дворники, народный артист России Сергей Маковецкий рассказал газете 7 Дней.

– Сергей Васильевич, в детстве вы хотели быть врачом, а театром увлеклись случайно?

– В 8-м классе у меня с мамой был разговор, она интересовалась, кем я хочу быть, когда окончу школу. И я уверенно сказал ей, что после 8 класса поступлю в медицинское училище, а после буду работать фельдшером. Затем окончу медицинский институт и стану детским врачом. Но этому не суждено было сбыться, потому что, как вы говорите, я случайно увлекся театром, хотя еще в детстве разыгрывал представления.

– Расскажите, как это происходило?

– Включал музыку и импровизировал фигурные прыжки с поворотами, кульбитами. У меня по очереди выступали спорт- смены из Англии, Америки и советский фигурист, в котором я видел себя. После каждого выступления комментировал, затем оценивал и всегда Сергей Кузнецов был лучшим и становился чемпионом. Моя игра была предощущением актерской работы. А еще в детстве любил проводить время в деревне у тети, а у нее было пятеро детей, которых она оставляла на меня. И я их развлекал, устраивал кукольные представления, сочинял сказки.

Позже пел в школьном хоре, танцевал в ансамбле народных танцев, играл на барабанах. Однажды учительница английского языка, которая организовала школьный театр, настойчиво стала приглашать меня зайти к ним после занятий. Я всячески отнекивался, но она не сдавалась. Ничего не оставалось, как зайти в ее класс. А Татьяна Петровна как будто меня ждала, сразу заявила, что они готовят к постановке пьесу Островского и в ней есть для меня роль Аркашки Счастливцева. И протянула мне текст со словами: "Почитайте". Я, заикаясь, начал читать под общий хохот. Но удивительно – меня зацепило! А еще мне понравилось, что на время репетиций учеников снимали с уроков. Словом, стал готовиться к роли. Память у меня была хорошая, поэтому текст выучил легко.

Фото театра им. Евгения Вахтангова. Спектакль "Амфитрион"
Фото театра им. Евгения Вахтангова. Спектакль "Амфитрион"

И вот премьера перед всей школой. До сих пор помню, как дрожали у меня ноги, когда впервые вышел на сцену. Не знаю почему, но я решил, что буду хромать. Играя на сцене, вдруг понял, что хромаю на самом деле: выбирая для постановки вещи, надел все самое старое, что было в доме, в том числе ношеные ботинки, в одном ботинке вылез гвоздь, который цапал мне ногу. Прямо на сцене снял ботинок, нашел полено и стал забивать этот гвоздь. В зале думали, что я это делаю потому, что так нужно по роли, и было много аплодисментов и смеха. В результате – большой успех и первые цветы. И пусть это была ветка вишни, они цвели около школы, мне было приятно, что мне ее подарила девочка. А все преподаватели точных предметов поняли, что я не их ученик, а прирожденный артист.

Помню, что после того спектакля у меня была бессонная ночь, которая перевернула мое сознание. А Татьяна Петровна убедила, что мне необходимо среднее образование – ведь после 10 классов я могу поступить в театральный вуз. И когда маме сказал, что еду в Москву поступать на актера, она не стала спорить. Только вздохнула: "Ой, Сережа, на это надо большие деньги". На что я ответил: "Пробьемся, мама".

– Но после школы вы не поехали в Москву, а поступали в Киевский институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого?

– Да, и получил по сочинению два, потому что написал от волнения не по теме. Было задание написать сочинение "Исторические образы в романе "Война и мир". Я размышлял, кто в романе больше исторический персонаж – Пьер Безухов или Наташа Ростова, и выбрал Ростову. Но за 10 минут до окончания экзамена произошло прояснение в голове, и понял, что написал не по теме, потому что на самом деле исторические образы в романе – Кутузов и Наполеон. Времени переписывать не было, и под сочинением оставил

постскриптум: "Сочинение хорошее, поэтому прошу быть снисходительными".

Фото театра им. Евгения Вахтангова. Спектакль "Улыбнись нам, Господи"
Фото театра им. Евгения Вахтангова. Спектакль "Улыбнись нам, Господи"

В общем, после провала экзамена по литературе устроился в театр имени Леси Украинки рабочим сцены. А через год поехал покорять Москву.

В 18 лет я был нахальный, без всяких комплексов. И поэтому ехал прямо к Табакову: прочитал в газете, что он набирает курс. Но в приемной комиссии Табакова не увидел, сначала растерялся, а потом стал громко читать стихи Симонова. Но громко – это не значит хорошо, и Константин Райкин меня не оценил.

Провалившись, вышел в коридор, спросил, почему Олега Павловича нет в комиссии. Мне объяснили, что он будет принимать у следующего потока. Набравшись наглости, повторно зашел на курс, который набирали Табаков, Андреев, Центральный детский театр и Театр юного зрителя. После того, как прочитал стихи, видно было, что Табаков сомневается, потому что в последней пятерке, которую запустили в финале, оказалось два равноплановых претендента. Поэтому он спросил у своих коллег: "Ну что, есть интерес?". Я не слышал обсуждения (уже вышел из аудитории), но чуть позже ко мне подошла декан факультета ГИТИСа и сказала, что мной заинтересовались педагоги Центрального детского театра. Я категорически ответил, что не хочу в детский театр. В тот же день без документов, которые остались в ГИТИСе, попал на прослушивание в Щукинское училище. А назавтра узнал, что получил «пять» и побежал в ГИТИС забирать документы.

– После окончания театрального училища вы были приняты в труппу театра имени Е.Б. Вахтангова. А правда ли, что из актеров вы на три месяца были переведены в дворники?

– Такой случай действительно был: я оказался не прав, и меня разжаловали в дворники.

Художественный руководитель театра Рубен Симонов очень хорошо ко мне относился, но в то же время боялся давать мне главные роли. Помню, очень хотел сыграть Моцарта в новом спектакле. Ради этого похудел на 15 килограммов, но когда после отпуска с горящими глазами пришел на распределение ролей и вместо Моцарта получил роль слепого музыканта, был возмущен. Чтобы доказать, что готов к роли Моцарта, решил поговорить с директором театра, но от эмоций не хватило слов: схватил стул и бросил его в зрительный зал.

Фото театра им. Евгения Вахтангова. Спектакль "Чайка"
Фото театра им. Евгения Вахтангова. Спектакль "Чайка"

На следующий день директор театра пришел с перевязанным пальцем, утверждая, что это я ему повредил руку, зацепив стулом. Меня хотели выгнать из театра, но я показал им КЗОТ, где было написано, что по такой-то статье предусмотрен перевод на нижеоплачиваемую должность. А так как в театре была свободна только ставка дворника, меня из актеров на три месяца перевели в дворники, что, естественно, сказалось на моей семье, потому что вместо 140 рублей я стал получать 60. У меня был участок от служебного входа до входа в театр. И я честно его убирал от снега и льда.

– Раз уж вы вспомнили про семью... Говорят, у вас была удивительная история знакомства с вашей женой Еленой.

– История знакомства действительно интересная. Я в то время снимался на Одесской киностудии. Проходя по коридору, обратил внимание, что Станислав Говорухин разговаривает с симпатичной женщиной (это была моя будущая жена), которая жалуется ему на свою женскую долю – одна растит сына. На что Говорухин со свойственным ему юмором сказал: "В таком положении кому ты нужна, старая кляча?". Лена отшутилась, что если захочет, то найдет себе молодого парня, который на ней женится. И показала на меня: "Например, вот этот". Когда я замедлил шаг, Лена в шутку спросила у меня: "Молодой человек, женитесь на мне?". И я, чтобы поддержать разговор, согласился. А потом вечером мне почему-то захотелось увидеть эту женщину, я ее разыскал. Постучавшись, зашел в комнату со словами: "А где моя жена?".

Мы стали общаться и при встрече друг другу говорить: "Привет, жена", "Привет, муж". Не заметили, как стали близкими людьми. И когда я из Одессы уехал в Москву, то понял, что мне не хватает общения с Леной. Благодарен ей за то, что она – адмиральская дочка, оставила в центре Одессы хорошую квартиру, уехала за мной в Москву, где быт был неустроен. Ленин сын Денис был тогда совсем маленьким, мы его вместе воспитывали, и я считаю его своим ребенком. Теперь я уже дедушка двух взрослых внуков – Ванечки и Глаши.

– Сергей Васильевич, вы 35 лет в браке. Раскройте секрет его долговечности.

– Думаю, он в умении терпеть, не обращать внимания на какие-то вещи, в способности быстро исправлять недоразумения. И, конечно, нужно найти своего человека, с которым комфортно идти по жизни.

Артур МЕХТИЕВ

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кино, театр
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