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Культура
17 июля 2021, 15:22

Сергей Пенкин на "Славянском базаре" рассказал об отношении к исполнительству, учениках и джазе

Сергей Пенкин
Сергей Пенкин

17 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Каждый артист должен петь вживую, а лучшая школа вокала - советская. Такое мнение высказал во время "Звездного часа" на "Славянском базаре" российский певец и член жюри конкурса молодых исполнителей Сергей Пенкин, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопросы журналистов, обладатель голоса диапазоном в четыре октавы отметил: "Если исполнитель работает под фонограмму, то ему можно смело уходить на стройку таскать кирпичи". Так считает композитор и музыкант, занимающийся вокалом 57 из 60 лет своей жизни, а начинал выступать он с церковного хора.

Своих учеников Сергей Пенкин готовит в духе советской школы вокала, утверждая, что она самая сильная. Доцент Московского педагогического государственного университета, основатель собственной школы вокала Сергей Пенкин настаивает на том, чтобы новое поколение слушало представителей советской эстрады. Именно они могут научить молодежь правильно петь и взаимодействовать со зрителем. В числе талантливых и многообещающих своих студентов певец назвал Никиту Мороза и Алену Дворникову.

На вопрос журналиста, не обидно ли преподавателю эстрадно-джазового вокала за джаз, который не является мейнстримом, Сергей Пенкин возразил: это музыкальное направление не умирает, а живет в своем диапазоне. "Джаз не ушел, он всегда будет, так же, как и эстрадная классика, просто классика. Я недавно послушал кубинский симфонический оркестр, как они сделали "Щелкунчика" Петра Чайковского, и это было очень здорово. Я считаю, что рано или поздно человек приходит к чему-то своему. Взять любого мальчишку. Что он слушает? Рок. И от этого никуда не уйдешь. Когда он знакомится с девочкой, она ведет его в консерваторию, в театр, и этот мальчик начинает по-другому мыслить. Вкусы меняются, и мы однажды приходим к тому, что нам нравится, к чему-то незыблемому", - отметил певец.

Журналистов интересовало, как артист встретил круглую дату в феврале этого года. Сергей Пенкин рассказал, что юбилейный концерт в российском "Крокус Сити Холле", когда певец отмечал 60-летие, превзошел его ожидания. В зале был переаншлаг. "Я пел с симфоническим оркестром, дуэтами с Полиной Гагариной, Григорием Лепсом, Тамарой Гвердцители, Валерием Меладзе. Столько было интересных эмоций. Я спел три часа, меня вызвали на бис, и я спел еще час. Потом поехал с родственниками в свой загородный дом, купался в бассейне. Что до возраста, то у меня было ощущение, что на 20-летнего парня надели старика 60-летнего. Я все время хочу быть в тренде, всегда хочется куда-то идти, что-то делать. Мне скучно, когда ничего не делаю", - рассказал певец.

Музыкант поделился своим взглядом на жизнь: "Для полного счастья нужен близкий друг. Когда тебе плохо, то к кому ты идешь? Это за границей ходят к психологам, а для меня это друг. Кому-то нравятся деньги, кому-то тщеславие - каждому свое. Но для меня важно видеть улыбки, радость на лицах друзей и зрителей".

Искренность, отзывчивость, честность - это те качества, которые артист ценит превыше всего. Поэтому ему пришлась по душе работа над озвучкой Олафа - героя двух частей мультфильма "Холодное сердце". "Этот персонаж мне понравился тем, что он добрый, теплый", - отметил Сергей Пенкин.

Также певец рассказал, что в свое время так много путешествовал, что устал от поездок и сейчас особенно ценит покой и комфорт. Из зарубежных стран ему больше всего нравится Италия, где люди по духу, харизме, отношению к жизни похожи на русских. Еще итальянцы любят музыку, и это роднит певца с народом полуостровного государства.

Сергей Пенкин на "Славянском базаре" входит в состав жюри конкурса исполнителей эстрадной песни. Однако он не только будет выставлять оценки участникам, но и сам исполнит одну композицию на концерте закрытия фестиваля.-0-

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