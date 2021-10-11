Серия "Белорусская детская энциклопедия" пополнилась книгой о птицах

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" вышла книга белорусского орнитолога Виталия Сахвона "Птицы Беларуси", сообщили БЕЛТА в издательстве.

"Птицы - наши большие друзья, однако друзей нужно знать как следует, чтобы позаботиться о них и в случае необходимости прийти на помощь, - отметили в издательстве. - Эта энциклопедия познакомит юных читателей с теми пернатыми, которые живут вокруг нас. Из нее можно узнать, что королек является самой маленькой птичкой в Беларуси и что ее называют "северным колибри". Длина тельца королька вместе с хвостом едва достигает 10 см. Самая большая - лебедь-шипун, размах крыльев которого составляет 2 м, а масса тела иногда превышает 15 кг".

Помимо этого, в книге рассказаны необычные факты о популярных птицах: аисте, соловье, серой вороне. В ней можно прочитать материалы о гнездовании птиц и соловьином пении, а также найти дополнительную интересную информацию: кто среди птиц самый большой коллективист, какие из них занесены в Красную книгу Беларуси, почему перед грозой ласточки-касатки летают низко над землей и в каком городе установлен памятник воробью.

Как отметили в издательстве, цветные фотографии в энциклопедии помогут в дальнейшем узнавать этих птиц в природе. Школьникам книга поможет подготовить интересные рефераты, доклады и еще больше полюбить пернатых. Она также будет интересна и взрослым любителям живой природы.-0-