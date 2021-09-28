Серия "Большая энциклопедия маленького профессора" пополнилась новой книгой

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" в серии "Большая энциклопедия маленького профессора" вышла книга для детей в возрасте от трех до семи лет "Сонца грэе, колас спее", сообщили БЕЛТА в издательстве.

"В эту книгу вошли поэтические и прозаические произведения, которые познакомят маленьких читателей с нашей Родиной, явлениями природы, порами года, животными, птицами, растениями, а также с профессиями, вещами и предметами быта. Здесь собраны произведения художественной литературы и фольклора. Их могут использовать родители, а также воспитатели учреждений дошкольного образования для организации занятий по развитию речи", - рассказали в издательстве.

Произведения книги рекомендованы учебной программой дошкольного образования для использования в различных видах детской деятельности - выразительном чтении, изложении, заучивании наизусть, а также в играх и других занятиях.

"Прекрасные стихи и рассказы белорусских писателей помогут воспитать детей умными, любознательными, внимательными, добрыми, а также неравнодушными к истории своей страны, народных традиций, природы, богатств отечественной литературы", - заключили в "Белорусской энциклопедии".

В серии "Большая энциклопедия маленького профессора" уже вышли издания "Детям о профессии", "Архитектурные достопримечательности Беларуси", "Традыцыйная культура і побыт беларусаў".-0-