Серия "Кнігі нашага дзяцінства" пополнилась сказками Змитрока Бядули

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборник "Змітрок Бядуля. Казкі" вышел в серии "Кнігі нашага дзяцінства" в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА в издательстве.

"Небольшая по объему - всего на четыре сказки - книга призвана заворожить, очаровать читателя, который делает первые шаги в мире белорусской литературы. Издание украшено иллюстрациями художницы Елены Лось из книги Змитрока Бядули "Дзень добры!" 1974 года издания, радовавшего не одно поколение белорусов своим совершенством", - отметили в издательстве.

В книге размещена краткая информационная статья "Ад Ясакара да Бядулі", в которой представлены основные биографические сведения о писателе. "В конце книги есть фотография художницы Елены Лось, а также основные сведения о ней. Эти приложения облегчат работу библиотекарей, педагогов да и каждого взрослого, который захочет подготовить тематические занятия либо возьмется читать и обсуждать книгу вместе с детьми", - подчеркнули в "Белорусской энциклопедии".

Сказки Змитрока Бядули - это чудесный подарок читателям. Она как ниточка из волшебного клубочка, которая через образцовое художественное слово прокладывает тропинку из прошлого в настоящее, соединяет вчерашний и сегодняшний день в полотно будущего. Издание имеет удобный формат и не утяжелит рюкзак школьника. "Имеет единственный недостаток - прочитывается на одном дыхании. Но это, будем надеяться, послужит поводом для следующего визита в библиотеку", - добавили в издательстве.-0-