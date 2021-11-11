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Культура
11 ноября 2021, 08:50

Серию медицинских лекториев организуют в Брестской областной библиотеке

Фото Брестской областной библиотеке имени М. Горького
Фото Брестской областной библиотеке имени М. Горького

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной библиотеке имени М. Горького сегодня состоится медицинский лекторий "Будьте здоровы!", приуроченный ко Всемирному дню борьбы против диабета, сообщила корреспонденту БЕЛТА модератор лектория, заведующая общим читальным залом Тамара Глазкова.

На мероприятии выступит главный врач областного эндокринологического диспансера Артур Григорович. Помимо лекции на тему "Вместе против диабета" предусмотрены ответы специалиста на вопросы, консультации. В свою очередь библиотечные работники обеспечат информационную поддержку встречи в виде тематической книжной выставки. Экспозиция сформирована из научно-популярной литературы из фондов учреждения, подборки материалов из периодики, интернет-ресурсов на медицинскую проблематику.

Это уже четвертая подобная встреча на площадке областной библиотеки. Первые три были также посвящены актуальным медицинским темам. Перед слушателями выступали руководители областных кардио- и онкодиспансеров, офтальмологической клиники. Каждое мероприятие находило живой отклик у брестчан.

"Медицинский лекторий на базе нашей библиотеки работает с прошлого года и представляет собой серию встреч с авторитетными специалистами по различным направлениям медицинской деятельности. Конечно, коронавирус существенно повлиял на регулярность наших встреч, но мы не собираемся отказываться от этой формы работы. Она эффективна и востребована жителями города. Здесь они имеют возможность получить от профессионалов не только конкретные ответы на волнующие вопросы, но и индивидуальную консультацию", - отметила Тамара Глазкова.

Планируется, что очередные лектории из серии "Будьте здоровы!" в областной библиотеке посвятят спортивной медицине и инфекционным заболеваниям.-0-

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