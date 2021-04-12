Сертификат на бесплатное посещение музеев Брестской крепости получат победители фотоконкурса

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" объявил фотоконкурс "Музеи Беларуси", приуроченный к Международному дню музеев, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая научно-просветительным отделом учреждения Инна Ковальчук.

Участвовать могут все желающие. Организаторы предлагают поделиться интересными фотографиями, сделанными во время посещения музеев нашей страны. Помимо обязательного указания автора, места и даты съемки приветствуется сопровождение снимков кратким описанием. Работы нужно присылать на адрес электронной почты brest-fortress@brest-fortress.by до 14 мая.

Авторы трех лучших снимков получат именной бессрочный сертификат на бесплатное посещение всех музейных экспозиций мемориального комплекса: Музея обороны, филиала "5-й форт", экспозиций "Армейский клуб", "Музей войны - территория мира", "Летопись Брестской крепости", "Оборона Восточного форта". Лучшие фотографии будут представлены на выставке, открытие которой намечено на 21 мая. В этот же день на открытой площадке комплекса планируется провести конкурс чтецов для школьников и студентов.

Само учреждение участвует в конкурсе видеороликов "Шедевры территории Победы", организованном Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 годов как часть международного проекта "Территория Победы". Сотрудники комплекса создали видеоролик об истории портрета защитника Брестской крепости Анатолия Андреенкова. Рисунок гуашью на куске солдатской простыни представлен в первом зале экспозиции "Музей войны - территория мира", который называется "Накануне".

"Портрет был написан в крепости ровно за месяц до войны, 21 мая 1941 года. Анатолий Андреенков успел отправить рисунок однополчанина Виталия Яковлева домой, на Смоленщину. Их судьбы сложились по-разному. Художник погиб в немецком плену в первые месяцы войны. Анатолий Андреенков вышел из окружения, сражался на разных фронтах, дошел до Кенигсберга и умер в 2009 году в возрасте 90 лет", - рассказала Инна Ковальчук.

Проголосовать за ролик брестских музейщиков можно на официальном сайте Музея Победы по 9 мая. Торжественную церемонию награждения победителей планируется провести 11 мая на международном фестивале "Интермузей-2021".

За январь - март мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" посетили более 34 тыс. человек.-0-