Сформирован состав жюри основного конкурса игрового кино "Лiстапада"

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основном конкурсе игрового кино XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" сформирован состав жюри. Такая информация опубликована на официальном сайте кинофорума, сообщает БЕЛТА.

"В состав жюри основного конкурса игрового кино вошли Лю Чжунчжэ (Китай), Алексей Петрухин (Россия), Владимир Мищанчук (Беларусь), Ивана Жигон (Сербия) и Ренат Давлетьяров (Россия), который возглавит комиссию", - сообщили организаторы.

Планируется, что все члены жюри, за исключением доктора наук, доцента Школы актерского мастерства Пекинской академии киноискусств Лю Чжунчжэ, посетят торжественную церемонию открытия кинофестиваля "Лiстапад" 20 ноября в кинотеатре "Москва".

"К сожалению, из-за коронавирусных ограничений гость из Китая не имеет возможности приехать в Минск. Фильмы конкурсной программы Лю Чжунчжэ будет смотреть онлайн. И что важно: параллельно с остальными членами жюри в кинотеатрах. После просмотра всех лент, претендующих на главный приз программы игрового кино, члены жюри обсудят увиденное и подведут итоги в формате видеоконференции", - отметили в дирекции.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет с 20 по 26 ноября. Учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.-0-