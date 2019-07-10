Шагал, гоголевские мотивы и "Дюймовочка" - в Витебске открывается "Кукольный квартал"

10 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Шестой "Кукольный квартал", который пройдет во время фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" с 10 по 16 июля, стартует сегодня на сцене Белорусского театра "Лялька", сообщили БЕЛТА в театре.

В этом году два коллектива приедут на "Кукольный квартал" из Санкт-Петербурга и покажут философскую притчу "Дюймовочка" и развлекательно-познавательный спектакль для детей и взрослых "Мы к вам заехали на час, или Легко ли быть артистом". Прозвучат, как и в прошлом году, гоголевские мотивы: пермские кукольники покажут зрителям театральную фантазию "Ночь перед Рождеством". Киевский муниципальный академический театр кукол привезет музыкальную сказку "Була у зайчика хатинка". Витебский театр "Лялька" традиционно порадует постановкой "Бременские музыканты", которой ежегодно открывается "Кукольный квартал", импровизацией "Сказки про сказку", а также премьерой для взрослых о Марке Шагале "Мастак. Вяртанне ў Віцебск". Всего свои лучшие постановки покажут девять коллективов из Беларуси, России и Украины. Практически все спектакли - лауреаты и победители престижных международных фестивалей.

В прошлом году "Кукольный квартал" отметил пятилетие. Проект стал одним из брендов фестивального Витебска, постановки проходят с аншлагами. В 2018 году более 1,6 тыс. зрителей посетили спектакли "Кукольного квартала", билеты на некоторые постановки были раскуплены до старта "Славянского базара".-0-