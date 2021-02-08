Шамякин и Мележ очеловечили социалистический реализм - литературовед

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иван Шамякин и Иван Мележ очеловечили социалистический реализм. Об этом заявил литературовед, литературный критик и исследователь творчества Ивана Шамякина и Ивана Мележа Евгений Городницкий на открытии литературно-документальной экспозиции "Ад палескіх імхоў да асвейскіх крыніц..." к 100-летию со дня рождения белорусских писателей в Государственном музее истории белорусской литературы, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прозе они были не только традиционалистами, но и новаторами, открывали новые возможности. В нашу национальную прозу Иван Мележ сделал большой вклад. Для нее в целом важны характеры, ситуации, но не менее значимо и то, как об этом рассказывается. Писатель ввел очень выразительно дискурс от третьего лица. У него голос автора сливается с голосами героев. Творчество Ивана Шамякина также имело свои новаторские черты, например, психологизм. Эти классики очеловечили социалистический реализм. Интерес к человеку, к его чувствам, переживаниям, мыслям - это то, чем выделяется творчество наших классиков", - отметил Евгений Городницкий.

Литераторы еще при жизни стали классиками, оба народные писатели Беларуси, оба родились на Полесье. Список общего, что связывало Шамякина и Мележа, можно продолжать долго. А литературно-документальная экспозиция поможет узнать об этом гораздо больше. Иван Мележ оставил нам легендарную "Палескую хроніку" ("Людзі на балоце", "Подых навальніцы", "Завеі. Снежань"), а произведения Ивана Шамякина "Трывожнае шчасце", "Сэрца на далоні", "Вазьму твой боль", как и раньше, откликаются в сердцах читателей.

В основе экспозиции лежат воспоминания Ивана Шамякина "Палёт над Палессем", посвященные Ивану Мележу. Они напечатаны в книге "Карэнні і галіны". На центральной стене организаторы создали художественную композицию с изображениями классиков.

На выставке представлены портреты и фотографии белорусских писателей, графические работы известных художников Арлена Кашкуревича, Натальи Поплавской к произведениям писателей, эпистолярии, личные вещи, книги с автографами. "Сегодня на выставке мы представили жизненный и творческий путь писателей. Все экспонаты взяты из музейных фондов. Они собирались долгие годы нашими сотрудниками, в том числе благодаря родственникам Ивана Шамякина. Начиная с 2004 года семья периодически передавала в наши фонды предметы, связанные с писателем", - подчеркнули организаторы.

"Этой экспозицией мы даем старт циклу мероприятий, посвященных двум известным писателям. Уже 18 февраля в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России будет презентована еще одна литературно-документальная выставка, посвященная Ивану Шамякину. Также материалы из фонда музея будут представлены в Президентской библиотеке и в Министерстве иностранных дел. Это позволит представить Ивана Шамякина и Ивана Мележа как политических и общественных деятелей", - рассказали организаторы.

Посетить выставку можно до 16 августа.-0-