Шарангович: свое творчество посвящаю малой родине

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все мое творчество посвящено малой родине, отметил корреспонденту БЕЛТА народный художник Беларуси Василий Шарангович, который сегодня отмечает 80-летний юбилей.

"Я родился в деревне, потом переехал в город. Я всю жизнь любил, люблю и буду любить свою малую родину. Я хотел своим творчеством показать красоту родной земли, тех людей, с которыми жил, хотел донести образ настоящего белоруса. Сейчас я работаю над пейзажами и портретами моих соратников - это Василий Быков, Геннадий Буравкин, Нил Гилевич, Рыгор Бородулин и другие. Серия будет включать 20 портретов. Уже готовы 5 из них", - рассказал Василий Шарангович.

Юбиляр отметил, что важным событием в его жизни стало открытие осенью прошлого года в курортном поселке Нарочь Мядельского района персональной художественной галереи. В ней представлено 130 работ мастера. Среди них иллюстрации к произведениям классиков белорусской и мировой литературы, станковые работы, акварели и рисунки. Значительное место в творчестве Василия Шаранговича занимают пейзажи - в основном изображены мядельские виды. Общая площадь экспозиции составляет более 200 кв.м. "Это место с особой энергетикой, я всем советую ее посетить. А молодым художникам, кто впервые берется за кисть или карандаш, хочу пожелать нести через все свое творчество любовь к стране и малой родине, ведь это то место, которое ты будешь любить до конца своих дней", - отметил художник.

Василий Шарангович родился в деревне Кочаны Мядельского района. Закончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (теперь - Белорусская государственная академия искусств). Является народным художником Беларуси, профессором, лауреатом Государственной премии Беларуси, заслуженным деятелям искусств Польши, академиком Международной академии наук Евразии. Произведения выдающегося мастера станковой и книжной графики с отличительным творческим почерком, одного из самых известных и признанных белорусских художников находятся в Национальном художественном музее, в Музее истории Великой Отечественной войны и Музее современного изобразительного искусства, музеях Янки Купалы и Якуба Коласа, Министерстве культуры России, мемориальном комплексе "Хатынь", в сборниках Белорусского союза художников и Союза художников России, в частных коллекциях Италии, США, Германии. -0-