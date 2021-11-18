Шарангович: триеннале "Канцэпт" формирует творческое поле для художников разных поколений

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Триеннале "Канцэпт" формирует творческое поле для мастеров разных поколений. Об этом заявила сегодня журналистам первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович во время пресс-конференции, посвященной открытию первой триеннале "Канцэпт". Проект представят сегодня в Республиканской художественной галерее "Дворец искусства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Фестиваль стали готовить еще в начале года и получили отклик: количество заявок, поданных на участие, было большим, - рассказала Наталья Шарангович. - Когда готовили проект, хотелось показать, что в Беларуси есть много авторов, которые говорят нетрадиционным языком, в котором есть много экспериментов и неожиданная пластика".

В триеннале принимают участие около 200 авторов. В экспозиции будут размещены как отдельные работы, так и цельные проекты в разных жанрах и техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. К участию приглашены как профессиональные художники, так и студенты и все желающие, прошедшие предварительный отбор Белорусского союза художников. Каждая из работ представляет отдельные концепты, в которых есть эксперименты с формой, пластикой, цветом, светом, игра со смыслами и содержаниями. Зрителей ждут метаморфозы, трансформации, актуализации и превращения. Публике представят работы известных и молодых белорусских авторов из Минска и всех регионов Беларуси.

"Союзу художников важно было выступить катализатором процесса. Наша роль заключалась в том, что мы вбрасываем идею и находим себе партнеров. Хотелось сформировать определенное творческое поле, чтобы в нем участвовали художники разных поколений. Молодежь, которая только начинает участвовать в наших проектах, получает дополнительный стимул. Можно увидеть, с чего все началось и к чему пришло, - рассказала Наталья Шарангович. - Когда мы говорим о концептуальном искусстве, то понимаем, что в Беларуси в чистом виде его нет. Ведь у нас нет как таковой традиции или школы. Тем не менее есть очень много художников, которые хотят экспериментировать с техникой, пластикой, темой. А это уже выход в другое пространство, параллельную реальность в искусстве, которая интересна зрителям и самим художникам".

Заместитель начальника главного управления - начальник управления профессионального искусства Министерства культуры Мария Нецветаева отметила, что в современном искусстве большая роль отведена куратору. "В нашем случае работу куратора взял на себя Белорусский союз художников, и это большой труд, который не останется незамеченным зрителем. Ему будет казаться, что все органично в пространстве, где будут экспонироваться произведения. Однако понять, какая за этим стоит работа, достаточно тяжело, если ты с этим никогда не сталкивался. Важно, что подобные масштабные проекты в первую очередь призывают к диалогу. Сейчас триеннале - это проект, который выводит на диалог о современном белорусском искусстве", - сказала она.

Во Дворце искусства посетители могут познакомиться и с цельными проектами отдельных авторов. К примеру, арт-проект Luminarium гродненского художника Александра Балдакова представляет серию арт-объектов, графических композиций и пространственных структур, объединенных оптическими качествами света и его художественной трансформацией. Проект "Залежнасць" витебской художницы Валентины Ляхович, реализованный Витебским центром современного искусства, продемонстрирует живопись и концептуальные объекты в стилистике трэш-арт.

Центральная экспозиция во Дворце искусства продлится с 19 ноября по 16 декабря.

Отдельные выставки проекта откроются и на других площадках столицы в формате фестиваля искусства. Так, 19 ноября в художественной галерее Михаила Савицкого откроется выставочный проект Designatum (скульптура, графика). 25 ноября в Национальной библиотеке Беларуси презентуют экспозицию Movement. Городская художественная галерея произведений Л.Д.Щемелева с 1 декабря приглашает увидеть выставку белорусского художника-авангардиста "Аляксандр Салаўеў. Як есць". 8 декабря в арт-гостиной "Высокае мѣста" представят экспериментальный текстиль Tex-experience.-0-