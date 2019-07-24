Шэньянский финансовый музей представит в Минске коллекцию денежных знаков Китая

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Древние деньги Востока - серебро и бумага", организованная совместно с Шэньянским финансовым музеем Китая, откроется 2 августа в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции будут показаны точные копии денежных единиц Китая, серебряных слитков и банкнот от эпохи династии Тан (VII-X века) до конца правления династии Цин, начала ХХ века. Будут представлены оригиналы современных коллекционных монет и банкнот КНР, демонстрирующие сохранение традиций древних мастеров.

"Выставка познакомит с особенностями традиционной финансовой системы Китая, - рассказали в музее. - Она покажет, какую роль в экономике китайской цивилизации играли серебряные слитки, как возникли и развивались бумажные деньги, удивившие и восхитившие в свое время Марко Поло. Посетители откроют для себя малоизвестные страницы истории древней цивилизации, увидят современные денежные средства Китайской Народной Республики".

Экспозиция будет работать по 18 августа.

Шэньянский финансовый музей находится в столице провинции Ляонин городе Шэньян. Это один из самых крупных и популярных в Китае музеев финансового профиля. Он располагает уникальной коллекцией из более чем 6 тыс. монет, банкнот, слитков драгоценных металлов и других денежных средств, использовавшихся в Китае с древнейших времен и до наших дней. В 2018 году Шэньянский финансовый музей подписал договор о сотрудничестве с Национальным историческим музеем Беларуси.-0-