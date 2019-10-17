Шестичасовым арт-баттлом художников начался фестиваль "Витебский листопад"

17 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Новым проектом "Night art battle" начался XXXIII Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств "Витебский листопад", передает корреспондент БЕЛТА.

В проекте участвуют восемь команд. Некоторые состоят из одного человека, в других будут работать несколько участников. Среди них представители Витебского государственного технологического университета, Витебского центра современного искусства, Художественного музея, Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова. Для создания картин отведено около шести часов - работать художники будут примерно до полуночи. Победителя объявят 19 октября на гала-концерте фестиваля.

Доктор искусствоведения профессор Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова Татьяна Котович рассказала, что с этих картин начинается история нового проекта. "Все, что будет сделано сегодня, станет основой будущей галереи арт-баттла. Сегодня участники смогут вписать свои имена в историю конкурса. Критериев оценивания нет, это свободное творчество, ведь у каждого свой стиль и направление", - сказала она.

Руководитель "Витебского листопада" Владислава Цвики добавила, что работы будут находиться в арт-пространстве по улице Толстого, 7. Со временем из картин сформируют выставку.

"Витебский листопад" пройдет в областном центре по 20 октября. Форум собрал музыкантов, поэтов, художников и перформеров. В нем принимают участие представители Беларуси, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Новой Зеландии, России, США и Украины. В первом концерте фестиваля выступают барды Светлана Бень и Михаил Рубин. В 21.00 состоится презентация выставки художественных работ Алексея Кравченко. Гала-концерт и награждение победителей состоятся 19 октября.-0-