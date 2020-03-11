Шкловский историко-краеведческий музей присоединился к проекту "Карта гостя"

11 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Шкловский историко-краеведческий музей присоединился сегодня к республиканскому проекту "Карта гостя". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор учреждения культуры Лариса Силивестрова.

"Стать участником проекта "Карта гостя" для музея - важный этап. Благодаря информации, которая размещается на сайте "Мингорсправки", о музее узнают и за границей, - поделилась директор музея. - Шкловской земле есть что показать посетителям. Это и Александрия, и Трофимова криница, и Лысая гора. В районах созданы уникальные музеи. Но мало просто быть - нужно развиваться и искать новые подходы как в подаче исторической информации, так и в рекламе музея".

Месячник "Карта гостя" в шкловском учреждении культуры открыла выставка "Музей утюга". На ней представлены более 170 экспонатов: утюги угольные, спиртовые и электрические, для перчаток и складок на юбках, детские и сувенирные, белорусские, европейские, американские и азиатские. Шклов стал вторым городом в Могилевской области, куда приехали необычные утюги. До этого экспозиция размещалась в Чаусах.

"Приятно отметить, что интерес к шкловскому музею у посетителей остается высоким. В сезон к нам приезжают организованные группы из со всей страны, из России. Чтобы интерес не падал, мы придумываем различные интерактивы, проводим литературно-музыкальные вечера и разрабатываем новые экскурсионные маршруты. Появление "Карты гостя", приобрести которую можно в любой точке мира, позволит гостям посещать музей со скидкой. Мы надеемся, что к проекту присоединятся не только зарубежные туристы, но и жители района. Это станет отличным поводом узнать историю и малой родины, и всей Беларуси", - рассказала Лариса Силивестрова.

Участниками проекта "Карта гостя", организованного УП "Мингорсправка", в Могилевской области являются 87 объектов. Всего проект насчитывает более тысячи различных объектов по всей республике. Эта инициатива позволяет путешественникам удобно и грамотно составить маршрут для знакомства с достопримечательностями Беларуси с максимальной выгодой для своего бюджета.-0-