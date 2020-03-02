Школа батлейки начала работать в Гродненском районе

2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Индура Гродненского района начала работать школа батлейки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Первые занятия прошли 1 марта в Индурском центре культуры. Его работники вместе с местными школьниками поучаствовали в мастер-классах по батлеечному театральному искусству.

Культорганизатор и руководитель кружка-театра "Батлейка" Путришковского центра культуры Кристина Лойка рассказала об истории возрождения батлейки и своих секретах изготовления и расписывания коробов. Дети и взрослые попробовали себя в роли батлеечников и управляли куклой на шпильке. Создание батлеечного театра было показано на примере постановки белорусской народной сказки "Отдай то, что дома не оставил".

Занятия в "Школе батлейки" будут проходить постоянно. В планах, например, вырезание деревянных заготовок для кукол, мастер-классы по расписыванию лиц и созданию одежды, а также изготовление кукол из ткани, папье-маше и полимерной глины. Есть идея о подготовке брошюры, которая будет посвящена истории возрождения батлейки. Она станет своеобразным практическим руководством по созданию мобильного домашнего театра.

В перспективе именно в Индуре планируется создать театрально-батлеечный коллектив. Выбор места не случаен, ведь в агрогородке работает уникальный музей куклы. А батлейка станет тем туристическим продуктом, который позволит привлечь в регион туристов, сформировать новые направления местного сувенирного бизнеса, выстроить сотрудничество с хозяевами агроусадеб региона и открыть новые возможности для развития агроэкотуризма. Театр также создан для изучения, развития, сохранения и популяризации уникального самобытного театрального батлеечного искусства в регионе.

Стать частью театрального коллектива может любой желающий независимо от возраста.-0-