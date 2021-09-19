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Культура
19 сентября 2021, 10:01

"Шлюб з ветрам" признан лучшим спектаклем фестиваля "Белая вежа"

Фото из архива
Фото из архива

19 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте огласили итоги XXV Международного театрального фестиваля "Белая вежа", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшим спектаклем экспертный совет театроведов и критиков признал постановку "Шлюб з ветрам" Республиканского театра белорусской драматургии. Яркий, визуально эффектный спектакль без слов, где вместо традиционных диалогов звучат народные музыка и песни, поставил молодой белорусский режиссер Евгений Корняг.

Еще одна его постановка - "Записки юного врача" по рассказам Михаила Булгакова - победила в номинации "Лучшая мужская роль". Так экспертный совет отметил работу артиста Белорусского государственного театра кукол Дмитрия Чуйкова, сыгравшего главную роль в спектакле.

Лучшей женской ролью признана работа артистки Национального академического русского театра драмы имени М.Лермонтова, заслуженного деятеля Казахстана Ирины Лебсак в мелодраме "Осенняя соната". За драму "Гардения" Ереванский государственный русский драматический театр имени К.С.Станиславского удостоен диплома в номинации "Лучший актерский ансамбль".

Также организаторы фестиваля учредили специальные дипломы. За спектакль "А.Л.Ж.И.Р." Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени А.С.Грибоедова награжден дипломом "За искренность исторической памяти". Государственный академический театр классического балета под руководством Н.Касаткиной и В.Василева из России - "За творческую преданность идеалам классического балета". Народная артистка Таджикистана Сайрам Исоева - "За сохранение традиций национального искусства Таджикистана".

XXV Международный театральный фестиваль "Белая вежа" прошел в Бресте с 10 по 18 сентября. В конкурсной программе участвовали 22 постановки театров из семи стран. Юбилейный форум был посвящен 30-летию Содружества Независимых Государств и проводился при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. Организуют фестиваль Брестские областной и городской исполнительные комитеты, Министерство культуры, Брестский академический театр драмы.-0-

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