Шоу-балет Todes представил зажигательную программу "#Продолжение" на "Славянском базаре"

18 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Зажигательный танцевальный спектакль шоу-балета Todes Аллы Духовой прошел на сцене Летнего амфитеатра в Витебске, предает корреспондент БЕЛТА.

Зажигательная программа шоу-балета воспламенила зрительный зал и вызвала шквал эмоций и благодарности в виде бурных оваций. Танцевальный коллектив, который всегда без исключения показывает наивысший уровень техники, мастерства, артистизма, и в этот раз не снизил планку. Артисты показали фееричную программу, в которой сплелись страсть, нежность, любовь и потрясающий юмор. Творчество шоу-балета сияло многими гранями, поражая зрителей и с каждым новым выходом увеличивая накал.

Кто как не танцоры из шоу-балета Todes могут станцевать огонь, который пылает ярче, поглощая все вокруг, переливаясь всеми гранями и оттенками. Или звезды, что сияют в вышине и притягиваются друг к другу невидимыми нитями. А возможно, то были птицы, которых навек связало небо. Или же две любящих души, что парят над обыденностью и проблемами суетного мира. Язык танца тем и хорош, что имеет множество переводов и интерпретаций, разночтений, каждое из которых верно и по-своему прекрасно.

Точным попаданием в десятку стали интерактивные репризы, в которые вовлекали зал. Публика, развеселившись не по-детски, послушно хлопала в ладоши по указанию артистичного "клоуна" и наблюдала, как он превратил одного из зрителей в умелого танцора при помощи покрывала, миниатюрного костюма, шляпы и выдумки. Сразу видно: хороший тамада и конкурсы у него интересные.

Если описать эффект от выступления в нескольких словах, то это - стильно, модно, молодежно, задорно, божественно. Браво!-0-