Шоу "Евровидение: Europe Shine a Light" можно увидеть 16 мая в эфире "Беларусь 1"

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телевизионный проект Европейского вещательного союза "Евровидение: Europe Shine a Light" можно увидеть 16 мая в эфире "Беларусь 1", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

"В прямом эфире телеканала "Беларусь 1", а также на официальном сайте Белтелерадиокомпании выйдет телевизионный проект Европейского вещательного союза "Евровидение: Europe Shine a Light". От нашей страны участие в шоу примет победитель национального отбора на "Евровидение-2020" - группа VAL", - сказала Светлана Смолонская-Красковская. Кроме 41 европейской вещательной компании, участвующих в проекте "Евровидение: Europe Shine a Light", и Австралии концертную программу в режиме live покажут также телеканалы Боснии и Герцеговины, Казахстана, Косова и Черногории.

Как сообщалось, решение об отмене конкурса песни "Евровидение-2020" в Роттердаме в его привычном формате было принято ЕВС в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в мире. Вместо этого телезрителей ждет особое шоу без конкурсного соревновательного принципа. В прямом эфире с помощью видеооткрыток победители и звезды "Евровидения" разных лет, а также артисты несостоявшегося конкурса обратятся к миру со словами поддержки и благодарности, представят наиболее яркие 30-секундные фрагменты своих конкурсных композиций и исполнят общую песню "Love Shine A Light". Особым элементом программы станет совместное виртуальное исполнение песни "What's Another Year" поклонниками "Евровидения" со всего мира.

Двухчасовое телешоу "Евровидение: Europe Shine a Light" будет транслироваться в прямом эфире из телестудии в Нидерландах. Ведущие Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит представят телемосты с участвующими странами. В прямом эфире на "Беларусь 1" и на сайте медиахолдинга трансляция программы "Евровидение: Europe Shine a Light" начнется в 22.00. Комментировать шоу будет Евгений Перлин.-0-