Шоу "Импровизация" возвращается

В Минск снова приедут актеры самого непредсказуемого шоу телеканала ТНТ и Comedy Club Production - "Импровизация"!

Благодаря проекту жанр импровизационной комедии всего за несколько лет вырос в целое движение, а его постоянные участники - Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов - прокачали свои навыки до высочайшего уровня. Сейчас парни, не задумываясь, способны остроумно пошутить на любую заданную тему, ведь они лучшие в своем деле. Зрителей ждет новая концертная программа, без сценариев и подготовок, созданная и сыгранная на их глазах в режиме реального времени

Главная особенность проекта - полное отсутствие сценария. Все то, что происходит на сцене, становится неожиданностью не только для зрителей, но и для самих участников. Непредсказуемые ситуации, нелепые истории и абсолютно абсурдные образы - вот то, что предстоит примерить на себя кумирам миллионов. Комики уверяют, что каждый концерт уникальный. И в это с легкостью верится. Ведь сценарии и развитие всех импровизационных постановок будут зависеть исключительно от зрителей!

16 ноября, 19:00, КЗ "Минск"

Информационный партнер шоу - Белорусское телеграфное агентство