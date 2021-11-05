Шоу-программа "Красный день календаря" состоится 6 ноября в Театре эстрады

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая шоу-программа "Красный день календаря" состоится 6 ноября в Молодежном театре эстрады, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

"Ежегодно в ноябре отмечается день Октябрьской революции. Молодежный театр эстрады приготовил для зрителей тематическую концертную шоу-программу "Красный день календаря". Увидеть ее можно 6 ноября. Это будет ностальгия о приятных моментах и о том хорошем, что было у нас когда-то, - первая поездка в пионерский лагерь, первая любовь, первая ночевка у костра, теплые и душевные песни под гитару, - рассказали в театре. - Вспомнит о том времени вместе со зрителями звездный состав: заслуженная артистка Беларуси Ольга Вронская, Екатерина Шумская, группы ByCity, "PROвокация", Никита Костюкевич, Ольга Колесникова, Александра Горбатенко, Екатерина Медведева, шоу "Аллюр", Гюнешь, ансамбль "Верасы", Александр Сухарев, Андрей Дубешко, шоу-театр Татьяны Пановой "Хвiлiнка" и др.

И это не единственная захватывающая постановка последнего осеннего месяца. Так, уже 10 ноября Театр эстрады приглашает зрителей на иммерсивный шоу-мюзикл "Стриптиз души". 11-го состоится концертная шоу-программа "Формула любви", 17-го - шоу-программа "Вокруг света", 18-го - эстрадный караоке-спектакль "Сваты". 24 ноября можно посетить мюзикл-детектив "Джек-потрошитель", а двумя днями позднее - мюзикл-притчу "Ты і я". В конце ноября зрителя ожидается премьера музыкальной комедии "Женитьба Рабиновича". Увидеть ее можно будет уже 30 ноября.-0-