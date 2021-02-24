24 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. По итогам 2020 года Шумилинский историко-краеведческий музей признан лучшим в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Шумилинском райисполкоме.

Основными критериями при присвоении такого статуса стали выполнение доведенных планов и проведение новых увлекательных проектов, которые инициировали сотрудники музея. В 2020 году экспозиции учреждения культуры, включая филиал в городском поселке Оболь, посетили более 10 тыс. человек.

Работники музея активно выходили в медиапространство и осваивали формат open air. "Наш музей ориентирован на местных жителей, так как в Шумилино не идет большой поток туристов. И в 2020 году мы постарались создать для наших посетителей максимально комфортные условия и приблизить искусство и историю к широкой аудитории. Для этого в теплое время года организовывали выставки на открытом воздухе. Например, фотовыставки, посвященные историческому наследию Шумилинщины, - старинным усадьбам, природным памятникам, местам боевой славы и воинских захоронений", - рассказала директор музея Светлана Иванова.

Благодаря удобному расположению в центральном парке горпоселка сотрудники музея смогли задействовать и эту природную локацию для обустройства экспозиций, проведения квестов, игр. При этом в мероприятиях и конкурсах, которые инициировал музей, участвовали как юные, так и взрослые жители района. А люди золотого возраста стали постоянными посетителями всевозможных экспозиций и участниками викторин.

Для ветеранов труда музей предоставил платформу для персональных и групповых выставок их работ - картин и поделок. Жители Шумилино узнали много нового о своих земляках, которые выражают свой внутренний мир через творчество.

Так как проводить масштабные мероприятия из-за пандемии не удавалось, работники музея провели немало конкурсов в интернете. "История онлайн", "Шумилинщина помнит", "1100 дней и ночей к Победе" - эти и другие виртуальные проекты помогли расширить аудиторию и найти отклик не только у жителей региона. К проектам, посвященным 75-летию Великой Победы, подключались жители всей Беларуси, отзывались на них и россияне. Благодаря этому стали известны имена многих советских солдат - уроженцев района и тех, кто в годы Великой Отечественной войны воевал на этой земле. А еще такие проекты значительно пополнили фонды музея: присланные старые фото родных и близких от людей из разных городов и стран стали ценнейшим приобретением и экспонатами новых выставок.

Некоторые начинания работников музея находили отклик и продолжение среди учреждений образования. Так было с проектом "Почта Победы". Научные сотрудники музея разработали дизайн-макет открыток, в основе которого были образцы почтовых карточек довоенных и военных лет. Они размножили их и подарили каждому ветерану войны, а также тем землякам, которые внесли большой вклад в развитие района. Позже такие открытки стали создавать ребята в детских садах и школах всего района и затем вручать их ветеранам.

Среди множества направлений деятельности учреждения культуры есть и работа с людьми с ограниченными возможностями. Инклюзивные проекты, в которых люди с инвалидностью либо участвуют, либо организуют проведение мероприятий, являются одной из фишек музея.

Говоря о планах на этот год, Светлана Иванова отметила, что музей ожидает переезда в новое, более просторное здание, реконструируемое к областному празднику тружеников села "Дажынкі", который пройдет в Шумилино. "Рассчитываем в новом здании расширить выставочные площади и создать зал археологии. Набор исторических артефактов у нас есть, надеемся получить и новые экспонаты, если нам их выделит Институт истории Национальной академии наук, археологи которой проводили раскопки в агрогородке Кордон нашего района", - отметила директор музея.

Также есть задумка организовать выставки работ художников-земляков. В фондах музея имеется около 400 работ уроженца района Владимира Белоусова, который работал художником-постановщиком на киностудии "Беларусьфильм". Среди подаренных музею работ находятся его картины, эскизы, раскадровки к фильмам. Еще одна коллекция другого сына Шумилинщины Владимира Иванова представлена собранием акварельных картин. Она тоже достойна отдельной экспозиции, поэтому в новом музее ее представят широкой публике.

"Идей очень много. Хотелось бы еще собрать наши мини-проекты, посвященные современникам, в глобальные тематические проекты. Например, посвятить один из них женщинам нашего края - многодетным матерям, заслуженным работницам, общественным деятелям, - показать женское лицо Шумилинщины. И еще рассказать об истории нашего района от древности до современности, дополнив материал новыми сведениями о достижениях наших земляков", - поделилась планами Светлана Иванова.-0-