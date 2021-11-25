Симагути: встреча с "Беларусьфильмом" перерастет в крепкое сотрудничество

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые за историю существования киностудии "Беларусьфильм" подписано Соглашение о долгосрочном сотрудничестве белорусских и японских кинематографистов в сфере кино на полях проведения Минского международного кинофестиваля "Лiстапад", передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель с белорусской стороны - директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский и японский актер, режиссер Тэцуро Симагути поставили свои подписи в документе и намерены создавать совместные проекты. "Я искренне выражаю благодарность нашим гостям за то, что поддержали нас. Подписание такого соглашения - большая честь для нас. Это говорит о том, что мы хотим работать, дружить и быть полезными друг другу", - сказал Владимир Карачевский.

В свою очередь Тэцуро Симагути отметил, что ему важно сотрудничать с разными странами. "Независимо от возраста или религии мы можем договариваться и создавать совместные произведения искусства. Надеюсь, наша встреча в дальнейшем разольется в крепкое сотрудничество. Сегодня мы постараемся выложиться на полную силу и показать вам свое мастерство", - сказал он.

На мероприятии присутствовала супруга японского гостя певица и автор песен Мика Кобаяси. Сегодня Тэцуро Симагути поработает с белорусскими каскадерами и представит мастер-класс по боевому искусству.

Мировую известность Тэцуро Симагути приобрел в Голливуде после сотрудничества с Квентином Тарантино, где работал не только как постановщик боевых самурайских сцен, но сыграл одну из запоминающихся ролей в культовой дилогии режиссера "Убить Билла". Тэцуро Симагути широко известен в Японии и за ее пределами как актер, режиссер, продюсер, основатель и руководитель театра "Камуи". Также он создатель стиля кенгидо - боевого искусства владения японским мечом.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" проходит с 20 по 26 ноября. Учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.-0-