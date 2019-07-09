Симбиоз классики и эстрады позволяет популяризировать классическое искусство - Ксения Дежнева

9 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Симбиоз классической и эстрадной музыки позволяет как нельзя лучше популяризировать классическое искусство. Такое мнение высказала сегодня в международном пресс-центре "Славянского базара в Витебске" солистка Большого театра России Ксения Дежнева, передает корреспондент БЕЛТА.

Ксения Дежнева отметила, что уже имеет опыт выступления вместе с Президентским оркестром Беларуси под управлением Виктора Бабарикина, и высказала уверенность, что концерт будет интересным. "Несмотря на то, что мое сердце навсегда отдано классике, я не боюсь различных экспериментов. Симбиоз классической и эстрадной музыки позволяет как нельзя лучше популяризировать классическое искусство. Надеюсь, мы сможем своим первым концертом на фестивале задать правильную планку", - сказала оперная певица.

Солистка Большого театра России добавила, что для нее стоять на одной сцене с такими звездами, как итальянский тенор Алессандро Сафина, солист группы Deep Purple Джо Линн Тернер, корейская певица Суми Чо большая честь.

Сегодня в Летнем амфитеатре пройдет первый концерт "Славянского базара" "Увертюра к фестивалю: от классики до рока". С Президентским оркестром под управлением Виктора Бабарикина выступят зарубежные и белорусские артисты.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году проходит с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-