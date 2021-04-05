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05 апреля 2021, 15:14

Синтез сакрального и светского: выставочный проект о Христе откроется 14 апреля в НХМ

Фото из архива
Фото из архива

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный выставочный проект "Для чего ты меня оставил" откроется 14 апреля в Национальном художественном музее. Об этом сегодня журналистам рассказал куратор проекта, старший научный сотрудник отдела белорусского искусства XX-XXI вв. НХМ Дмитрий Солодкий, передает корреспондент.

"Этот проект философски мыслительный, потому как посвящен теме одиночества страдающего Иисуса Христа. Мы особенно никогда не смотрели под таким углом на сакральное искусство, не выделяли какую-то эмоцию, состояние. Как правило, всегда выставлялись произведения сакрального характера, направленные на демонстрацию школы, техник или какой-то сюжетной линии, например Божьей Матери в искусстве, иконы Беларуси, России и Украины. А вот чтобы сосредоточить свое внимание на определенном состоянии, такого мы еще не пробовали", - рассказал Дмитрий Солодкий.

По словам куратора, данный проект является экспериментом, где соединяется сакральное искусство XVII-XIX вв. с произведениями XX в. белорусских художников, которые создали свои произведения в стилистике переживаний, крестных мук. "Мы соединяем сакральное и светское, концентрируем внимание на каком-то умозрительном аспекте изображенного в сакральном искусстве", - подчеркнул научный сотрудник.

Данная выставка займет четыре зала музея. "Эта масштабность будет играть на раскрытие темы одиночества страдающего Христа, поэтому я предполагаю использовать минимальное количество произведений в этих залах. Это не будет ковровая развеска на стенах, которую мы привыкли видеть в классических подходах экспонирования. Перед зрителем предстанет своеобразная минималистическая мизансцена из произведений сакрального искусства для того, чтобы зритель мог один на один пообщаться с ними, чтобы у него была возможность сконцентрировать внимание на конкретном предмете, а не воспринимать их клипово, переходя от одного к другому", - обратил внимание Дмитрий Солодкий.

Организаторы отметили, что целью выставки является стремление вызвать сопереживание, сострадание распятому Христу. "В заглавие выставки вынесена евангельская цитата - слова, которые сказал Христос на кресте: "Боже мой, Боже мой! для чего Ты Меня оставил?" И вот эти слова отчаяния легли в основу проекта. Чтобы еще больше это подчеркнуть, мы будем использовать минимальное, точечное освещение", - продолжил куратор.

В экспозиции в основном будет представлена древнебелорусская скульптура - престольные, придорожные распятия. "Это не просто та скульптура, которую зритель может увидеть в постоянной экспозиции. Мы выбирали для этого проекта произведения, которые никогда не экспонировались и которые еще ожидает этап реставрации. Это работы с утратами красочного слоя, фрагментов композиции. В некоторых с XVII-XVIII вв. не сохранились в распятиях Христа руки, фрагменты ног. Мы хотим продемонстрировать именно поврежденные временем работы для того, чтобы вызвать у зрителя дополнительную эмоциональную окраску восприятия этих произведений", - добавил Дмитрий Солодкий.

"Кроме того, мы планируем провести онлайн-экскурсии выставки. Попробуем реализовать необычный формат прогулки по выставке, когда куратор будет рассказывать свою идею совместно с приглашенным священником, который будет давать свою оценку. Например, хотим поговорить с ним о целостности образа: почему канонически запрещалось в церкви перед поврежденной иконой совершать молитву", - сказал научный сотрудник.-0-

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