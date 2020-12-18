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18 декабря 2020, 19:17

Синтез слова и изобразительного искусства - в Минске открылась выставка студенческих работ

Фото из архива
Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка изобразительных работ студентов "Грані творчасці" открылась сегодня в художественной галерее "Университет культуры", передает корреспондент БЕЛТА.

Трилогия Года малой родины вдохновила организаторов, и темой республиканской акции "Грані творчасці" стал родной язык. Участники через живопись, компьютерную и обычную графику, скульптуру, ткачество воплотили свое творческое видение белорусского слова. Главной темой-девизом акции организаторы определили строки Янки Купалы "Магутнае слова, ты, роднае слова!". В работах посетители смогут увидеть синтез поэтического слова, традиций белорусской культуры, изобразительного искусства, фотографии, цифрового творчества. Перед молодежью не ставились ограничения, что позволило им представить свои визуальные художественные эксперименты. Известные цитаты из произведений отечественных писателей, белорусские пословицы и поговорки, национальные праздники и обряды "ожили" в работах. Они выполнены различными художественными средствами и материалами. В экспозиции можно встретить акварель, гуашь, тканые полотна, керамику, малые архитектурные формы, флористику, роспись на ткани, вытинанки.

Организаторы отметили, что авторами стали не профессиональные мастера, а любители, поэтому жюри будут оценивать не только качество исполнительского уровня и техники, но и правильность выполнения задания, осмысление цитаты, оригинальность выполнения.

"Творческий процесс, который создается в учреждениях образования - это заслуга их руководителей и педагогов. Результатом такой работы мы видим участие в проекте студентов из 24 вузов, которые представили свыше 250 творческих работ. Лучшие их них, помимо награждения дипломами и подарками, традиционно будут изображены на серии открыток. В следующем году экспозиция будет путешествовать по учреждениям высшего образования нашей страны", - отметила заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Екатерина Кузьменко.

Кроме того, студенты университета, который принимает выставку, готовят интерактивные программы. "Они направлены не только на студентов. Идет взаимодействие вуза со школами, колледжами на основе этого проекта. Приглашаются писатели, художники, проводятся всевозможные квесты. То есть сама по себе выставка - основа для многочисленных дальнейших молодежных инициатив", - добавила куратор выставки Елена Лавринович.

В Минске посетить ее можно по 4 января 2021 года.

Экспозиция является частью республиканской культурно-просветительской акции "Грані творчасці", которая включает в себя представление творческих работ в художественной галерее "Университет культуры" и комплекс культурно-просветительских мероприятий в учреждениях высшего образования. Она проводится в целях актуализации художественно-эстетического воспитания студенческой молодежи на основе формирования ценностного отношения к отечественному историко-культурному наследию, дальнейшего развития видово-жанрового диапазона любительского творчества, пропаганды современных направлений и лучших образцов художественного творчества, создания оптимальных условий для развития и реализации творческого потенциала студенческой молодежи.

Организаторами мероприятия выступают Министерство образования, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи и художественная галерея "Университет культуры".-0-

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