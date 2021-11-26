Сиренко: на конкурс "Мост дружбы" подавались серьезные произведения с глубоким внутренним содержанием

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На конкурс подавались серьезные произведения с глубоким внутренним содержанием. Об этом сегодня журналистам заявил заместитель государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства Виктор Сиренко во время церемонии награждения победителей конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Были достаточно серьезные правила отбора. На конкурс подавались серьезные произведения с глубоким внутренним содержанием. Важно, что есть вдумчивость и интерес со стороны писателей, - отметил Виктор Сиренко. - В жюри участвовали два союза писателей из Беларуси и России, и это те люди, которые всю жизнь посвятили этому делу, поэтому их оценка достаточно высока и значима. Мы сегодня говорим про юных профессионалов, которые вступают в этот литературный мир и пробуют перо".

Виктор Сиренко

К участию в конкурсе приглашались молодые белорусские и российские авторы в возрасте 18-30 лет с прозаическими произведениями малой литературной формы - рассказ, очерк, эссе.

По словам организаторов, на конкурс было подано более 100 заявок, из которых поступило более 80 авторских произведений из более чем 30 различных регионов двух стран. После предварительного отбора на рассмотрение экспертного совета были представлены 45 работ молодых конкурсантов. Из них лишь 10 стали лауреатами.

Победители с белорусской стороны: Полина Кучук, Роман Козловский, Юлия Макаревич, Сергей Ковалев и Максим Семенов. Лауреты из России: Алина Осокина, Елизавета Сафиулина, Екатерина Богданова, Евфросиния Капустина, Анна Самкова.

Виктор Сиренко вручает диплом Полине Кучук

"Несмотря на вызовы острого общественно-политического этапа в нашей истории, несмотря на все те препятствия, которые создает пандемия коронавируса, новое литературное наследие Союзного государства создается руками молодых литераторов, - подчеркнул во время церемонии открытия председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. - Благодаря таким конкурсам мы действительно создаем мосты в литературе, культуре, искусстве, а во многом даже и в журналистике. Ведь в конкурсе поднимались короткие прозаические формы, которые так близки тому, чем сегодня живет современная публицистика и журналистика".

Учредителем конкурса выступает Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Института мировой литературы имени А.М.Горького РАН, союзы писателей двух стран, а также Национальный пресс-центр Республики Беларусь.-0-

Виктор Сиренко вручает диплом Елизавете Сафиулиной

Виктор Сиренко вручает диплом Ефросинии Капустиной

Фото Егора Павлющика